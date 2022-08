Una de las enamoradas de Luis Miguel rompe el silencio después de décadas

La vida romántica de Luis Miguel siempre ha causado curiosidad entre sus seguidores, pues el cantante se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser muy reservado a la hora de compartir su vida privada con el público. A pesar de eso, sus romances han llegado a ser muy sonados y aunque son pocos los detalles los que se conocen de sus distintas relaciones, lo cierto es que cuando el reconocido ‘Sol de México’ siempre logra llamar la atención cuando está enamorado. Uno de sus noviazgos más conocido fue el que mantuvo con Alicia Machado durante los 90, un romance que sin duda dio mucho de qué hablar, pues en ese entonces la venezolana recién había ganado la corona de Miss Universo y el intérprete se encontraba en pleno apogeo de su carrera. Sin embargo, el cantante y la modelo decidieron mantener los detalles de su relación en completa privacidad en aquel entonces y durante todos estos años, por lo que era poco lo que se sabía al respecto. Por fortuna, Alicia finalmente ha decidido romper el silencio y compartir con su público algunos detalles de la relación que mantuvo con el famoso cantante.

Fue durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube que la también actriz abrió su corazón para hablar del romance que sostuvo con Luis Miguel hace algunos años, atrás, recordando esta etapa de su vida con mucho cariño, pues según reveló Alicia, Luis Miguel siempre fue todo un caballero con ella. "Me tocó una gran época, él tenía 25 años. Era muy lindo, muy caballero”, señaló la venezolana con una sonrisa. “Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas, me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos”, explicó la intérprete. “Se apareció en la sesión de fotos, me quedó mirando. No me había dado cuenta que era él y él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo de la foto, lo veo y me meto como a un cuartito y Rose, la señora mexicana que me cuidaba, me dice 'Es Luis Miguel', pregunto '¿quién?', la señora responde 'el cantante'; ella estaba de 'no lo no lo puedo creer, qué bello' y ahí lo conocí”, agregó.

Machado contó que tras este primer encuentro, Luis Miguel recurrió a la organización de Miss Universo para obtener su número de teléfono, por lo que no tardó en comunicarse con ella para concretar con ella una cita. “La primera vez que salimos a cenar fue como un cuento de hadas, porque él mandó a cerrar un lugar para mí, había violines, y era una cosa de película… A mí me tocó la buena época”, reveló la actriz con cierta nostalgia.

Luis Miguel, el mejor apoyo para Alicia en el momento más difícil de su reinado

En esa época, Alicia Machado se enfrentó a una fuerte polémica debido a que durante su reinado llegó a subir un poco de peso, algo por lo que en su momento recibió fuertes críticas de parte de algunas personas y especialmente del que entonces era el dueño del concurso, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Sin embargo, mientras ella era señalada por su físico, Luis Miguel se encargó de ayudarla a superar esta dura etapa de vida de la mejor manera. “Él era el único que me decía que no era gorda, todo el planeta Tierra me decía que era gorda, menos Luis Miguel, entonces creo que eso me ayudó".

La modelo se encargó de dejar en claro que Luis Miguel siempre fue un caballero con ella y la trató muy bien, sobre todo en el momento que más lo necesitó, pues además de las críticas por su imagen, tuvo que lidiar con el acoso de parte de Donald Trump. “(Luis Miguel) siempre me decía 'no, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso' él me daba mucho apoyo”, reveló. "Es un hombre bellísimo, además era un caballero, muy cariñoso, muy lindo", confesó. "Tengo muy bonitos recuerdos”.

