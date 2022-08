Esmeralda Pimentel sobre los rumores de su ex, Osvaldo Benavides: 'No crean en todo lo que leen' La actriz se refirió a las versiones que surgieron sobre su pasada ruptura con el actor

En pocos meses, la vida de Esmeralda Pimentel dio giros definitivos. No solo se mudó por un tiempo a España, país en el que emprendió nuevos retos profesionales, pues en el plano sentimental también enfrentó un importante cambio tras concluir su noviazgo con Osvaldo Benavides, quien recientemente fue relacionado con Michelle Renaud, versión que por cierto nunca fue confirmada por los actores. A propósito de este tema, la guapa actriz hizo frente a los rumores de infidelidad que rodearon su noviazgo, echando por tierra todo lo que se ha dicho, segura de que lo más importante en todo momento es celebrar al amor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable como suele ser, Esmeralda aterrizó en la Ciudad de México procedente de España, por lo que los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de conversar con ella. A la par de expresar su opinión sobre algunos temas de lo que acontece en el espectáculo mexicano, también respondió si es verdad que el fin de su relación con Osvaldo fue por un tema de infidelidad. Segura, tomó la palabra para dar así un importante consejo a quienes suelen estar pendientes de este tipo de información. “No crean en todo lo que leen y todo lo que ven…”, afirmó, desmintiendo de maneara tajante esos rumores.

Por supuesto, Esmeralda hizo énfasis en la falsedad de esos dichos y aprovechó para manifestar su postura sobre el amor, un terreno en el que tiene muy claros sus objetivos. “No, yo estoy muy feliz, estoy súper contenta y me encanta que la gente se enamore y yo creo que todos nos merecemos estar felices…”, explicó la estrella de Montecristo, producción grabada en España y en la que comparte créditos con William Levy. De esta manera, la intérprete pasa la página de un asunto que acaparó la atención mediática, pues a lo largo de su noviazgo ambos mantuvieron total hermetismo. Precisamente, fue gracias a sus redes sociales que sus fans tuvieron las primeras pistas de lo que ocurría en su corazón, confirmando así de alguna manera que la actriz estaba de vuelta en la soltería.

VER GALERÍA

Lo que piensa del amor

Si bien el amor es un concepto de muchas aristas, al menos en lo que respecta a lo sentimental Esmeralda Pimentel tiene muy bien establecidas sus ideas. Con toda honestidad, la actriz de cine, teatro y televisión habló de lo que espera en este aspecto y si hoy en día se encuentra dispuesta a darse una nueva oportunidad con algún galán. “Siempre estoy abierta al amor en todas sus formas: en la amistad, en la familia, en el trabajo, en la pareja. La verdad es que nunca he buscado el amor. Este llega cuando tiene que llegar, no hay que buscarlo…”, explicó en mayo pasado durante una entrevista concedida a TVyNovelas, haciendo evidente la actitud positiva con la que asume esta circunstancia de cambios en su vida, una etapa de la cual atesora importantes lecciones.

En esa plática, Esmeralda fue más allá al revelar algunas de las cualidades o requisitos que debe cumplir su futuro galán. “Yo me dejo sorprender, pero debe ser inteligente y me tiene que hacer reír…”, explicó. Por otro lado, la intérprete confesó que ha sido el reconocimiento de su sensibilidad y vulnerabilidad lo que le ha permitido tener un acercamiento y apertura favorable con los otros. “Soy una persona muy de corazón, me encanta acercarme a las personas, conocer a la gente, confío mucho y por eso he tenido muchos aprendizajes”, dijo en su charla con el medio antes citado, aunque siempre reservada sobre este ámbito de su vida.

VER GALERÍA