Maite Perroni: 'No estoy embarazada pero sí está dentro de nuestros planes' La actriz afirmó que cuando emprenda su camino a la maternidad lo comunicará públicamente

Desde que hicieran público su romance, Maite Perroni y Andrés Tovar mantienen bajo reserva los detalles de su vida amorosa. Sin embargo, la pareja no escapa de algunos rumores, como el que recientemente causó revuelo entre los fanáticos de la actriz; el de las especulaciones de un posible embarazo. Ante la incertidumbre, ahora es la ex RBD quien tomó la decisión de romper el silencio y aclararlo todo, tal cual lo hizo su novio en días pasados, echando por tierra las versiones de la supuesta espera de un bebé. Eso sí, la intérprete se mostró abierta al compartir su anhelo por debutar en la maternidad en cuanto sus tiempos lo permitan, asegurando que cuando eso ocurra pondrá a todos al tanto de la situación.

Amable, Maite accedió a conversar para las cámaras de televisión, espacio en el que sin más preámbulos puso punto final a las interrogantes. “No estoy embarazada pero sí está dentro de nuestros planes…”, contó en entrevista para el programa matutino Venga la Alegría, charla en la que además hizo eco del entusiasmo que la invade al proyectar su futuro en pareja junto al conocido productor televisivo. Por supuesto, prometió que será ella quien de a conocer la noticia llegado el momento de emprender su camino hacia la maternidad. “Estamos con mucho trabajo, muchas ilusiones, muchos planes, y los compartiremos nosotros en su momento y tiempo cuando eso sea realidad…”, explicó.

Recordemos que la protagonista de telenovelas y el productor Andrés Tovar fueron alcanzados por la polémica meses atrás, una situación a la que ambos hicieron frente mostrando apertura al hablar públicamente de su romance. Al respecto, Maite lamentó la manera en que se han ido dando estos acontecimientos, pero hizo énfasis en lo importante que resulta para ellos mostrar la verdadera faz de su circunstancia. “Desafortunadamente nuestra historia se ha ido llenado de muchas interpretaciones a lo largo del tiempo, y nosotros queremos compartir la que será realmente en el tiempo y en el momento oportuno, y ahorita estamos viviendo otra etapa y cuando eso suceda vamos a ser los más felices de que llegue ese momento, por supuesto…”, dijo en otro instante de la charla.

Gracias a la serie de acontecimientos que han marcado su vida, Maite también ha podido cambiar la mirada sobre diversos aspectos, siendo la maternidad y el matrimonio dos ámbitos en los que ha replanteado sus pensamientos. “Lo que sí ha cambiado es mi idea sobre el matrimonio, la pareja y los hijos, antes sí era algo muy importante, y hoy es algo que no me quita el sueño. Si pasa, bienvenido y si no, pues tampoco pasa nada…”, dijo en una charla concedida al diario mexicano El Universal. Por ahora, se mantiene feliz y enfocada en sus proyectos profesionales, dispuesta a asumir nuevos retos y a conquistar cada uno de sus sueños, aunque ahora caminando de la mano de su novio.

¿Cómo va el tema de la demanda contra una publicación?

Meses atrás, Maite Perroni fue alcanzada por la polémica, cuando una publicación hizo señalamientos sobre su vida privada, en específico de la cercanía que tenía con Andrés Tovar, quien anteriormente estuvo casado con la actriz Claudia Martín. Desde ese momento, la estrella decidió no quedarse de brazos cruzados, por lo que emprendió una batalla legal que sigue en marcha. “Ya se cumplió un año de la demanda. Sigue en pie esa orden del juez de no poder publicar nada de nosotros o habrá 36 horas de arresto para el dueño de la revista…”, aseguró Tovar, quien ha unido fuerzas con su novia para proteger su entorno personal en todo momento.

