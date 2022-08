De lo más enamorados, Adal Ramones y Karla de la Mora celebran cinco años de casados

Desde que Adal Ramones unió su vida en matrimonio a la de Karla de la Mora, juntos han escrito una historia de amor como pocas, consolidando los sueños que tienen en común y apoyándose mutuamente en la realización de sus proyectos individuales, manteniéndose unidos en el amor que se tienen, el cual han sellado con la llegada de su pequeño hijo Cristóbal, quien sin duda se ha convertido en el protagonista de su historia. Es por eso que ahora que han celebrado su quinto aniversario de bodas, Adal no ha hecho más que reconocer la importancia que tiene Karla en su vida, mostrándose agradecido por haber tenido la oportunidad de coincidir con ella.

Así lo ha hecho saber el carismático presentador a través de sus redes sociales, donde ha compartido un emotivo video con el que ha recordado aquel día en el que ante la mirada de sus familiares y amigos más cercanos se prometieron amor eterno. Al pie del video, Adal no ha perdido la oportunidad de dedicarle un romántico mensaje a su esposa. “¡La vida jamás volvió a ser la misma! Gracias Güera hermosa, han sido unos increíbles 10 años de conocernos y empezar un noviazgo divertido para convertirse en un matrimonio lleno de cosas buenas”, expresó el también actor en las primeras líneas de su mensaje. “Se han multiplicado las bendiciones al por mayor y la risa, la plática y la construcción de sueños que se realizan no han faltado”, agregó

En otro fragmento de su mensaje, el intérprete no dudó en reconocer las virtudes personales de su amada, agradeciendo a Karla por todo el apoyo que le ha brindado a lo largo del tiempo que llevan juntos, pues aunque recién cumplieron cinco años de casado, su historia la comenzaron a escribir una década atrás. “Todos aprendemos de todos, pero me has traído paz y alegría, ¡eres la maestra del ZEN lifestyle y el positivismo! Apoyas mis proyectos más locos y me dejas mover las piezas del tablero porque crees en mí, gracias preciosa. ¡Te amo y eres mi faro! ¡Siempre a donde sea contigo y de la mano! Felicidades por estos cinco años de matrimonio”, finalizó de lo más enamorado.

Cabe destacar que para celebrar esta fecha tan especial Adal y Karla se han tomado un tiempo para celebrar en la playa y disfrutar de una velada de lo más romántica en la que las velas y las rosas no han podido faltar. Por su puesto, su pequeño Cristóbal los ha acompañado en esta celebración, pues sin duda él es parte fundamental de todo lo que juntos han construido.

La historia de amor de Adal y Karla

Siempre dispuesto a compartir con su público los detalles más entrañables de su vida, Adal, Adal compartió tiempo atrás detalles de cómo fue flechado por su esposa, feliz de que la magia haya permitido que surgiera la chispa del amor en el momento menos esperado. “Un día viajé a Vallarta (hace casi 8 años) y en la sala de abordar del aeropuerto me topé con ella, decidí sacarle plática y resultó ser de lo más divertido. Le pedí el teléfono y sólo me puso como condición que le llamara dentro de tres meses, me esperé y así lo hice. Coincidimos en muchas cosas, pero fue su hermoso corazón, su nobleza y entrega a los demás, lo que me dio tanta alegría al corazón. Y fue así como, después de cuatro años y medio de noviazgo, le propuse matrimonio…”, escribió el conductor en una publicación hecha en Instagram.

