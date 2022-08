'Estaremos todos juntos de nuevo', la emotiva despedida de John Travolta a Olivia Newton-John

Sin duda alguna, una de las parejas más icónicas del mundo del cine fue la que interpretaron en la película Vaselina Olivia Newton-John y John Travolta, quienes lograron inmortalizar a los entrañables Sandy Olsson y Danny Zuko, los personajes que interpretaron en este filme musical, con sus inigualables interpretaciones. Es por eso que ahora que se ha dado a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de la querida actriz, una de las reacciones más esperadas era la del galán de Hollywood, pues además de haber compartido créditos protagónicos en Vaselina, Olivia y John construyeron una especial amistad que trascendió a través de los años, por lo que incluso era común verlos juntos recordando a sus personajes, llenando el corazón de todos sus fans de nostalgia pura.

Con profundo dolor, John Travolta se dirigió a su perfil de Instagram para compartir un emotivo mensaje de despedida para su gran amiga y colega, mostrándose sumamente consternado ante la irreparable pérdida de la artista y esperanzado en que cuando llegue el momento, volverá a reencontrarse con ella. “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho”, expresó el intérprete conmovido en las primeras líneas de su mensaje, el cual acompañó de una fotografía del pasado de Olivia.

Lleno de sentimiento, John finalizó su mensaje con unas frases que sin duda han llegado a lo más profundo del corazón de sus fans, pues no perdió la oportunidad de recordar a los icónicos personajes que interpretaron en Vaselina, emocionando así a todos quienes en sus corazones siguen guardando el recuerdo del romance de Sandy y Danny, el cual pareciera haber trascendido a la vida real, pues el cariño que existía entre Olivia y John era grande. “Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, concluyó.

Olivia y John siempre serán recordados como una de las mancuernas más exitosas del cine internacional. Y es que a pesar de que volvieron a trabajar juntos en una ocasión más, en la película Tal para Cual de 1983, ambos dejaron una huella imborrable en la industria y en el corazón de sus fans con sus interpretaciones en Vaselina. Algo que incluso estuvo a punto de no suceder, pues Olivia no estaba del todo convencida de aceptar el papel de Sandy, por lo que incluso John tuvo que convencerla. “No podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció”, comentó la intérprete durante una gala celebrada Los Ángeles en 2018, en la que ambos fueron homenajeados.

Juntos en las buenas y en las malas

Cabe resaltar que tras la muerte de Kelly Preston, esposa de John Travolta, ocurrida en julio de 2020, Olivia no tardó en solidarizarse con su entrañable amigo, por lo que a través de sus redes sociales le dedicó un emotivo mensaje en el que dejó en claro el gran amor que tenía por Kelly, al tiempo en que enviaba sus condolencias a la familia de su colega. “Tenía un espíritu resplandeciente, cálido y tierno. Era una esposa y madre amorosa y una dulce amiga. Mi corazón se rompe por John, Ella y Ben. Ninguna palabra puede expresar mi pena por su familia. La luz de Kelly brilla en sus hermosos hijos”, expresó la actriz y cantante junto a una imagen en la que aparecía al lado de John y Kelly.

