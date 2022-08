OV7 deja atrás las diferencias y reaparecen juntos en La Academia

El sueño se hizo realidad para muchos fans del pop mexicano. Tras un tiempo lejos de los escenarios, y luego de varios años sin presentarse en un programa televisivo, OV7 hizo su regreso a las pantallas mexicanas a través del reality show musical La Academia, espacio en el que Ari Borovoy, Erika Zaba, M’Balia, Lidia Ávila, Mariano Ochoa, Kalimba y Oscar Schwebel, dieron inicio de manera oficial a la celebración por sus 30 años de carrera. Sonrientes y con el ímpetu de seguir escribiendo las páginas de su historia en el espectáculo, los integrantes de la agrupación dejaron atrás el capítulo de las diferencias que los mantuvo distantes, un periodo en el que además la pandemia postergó sus planes de gira con motivo de sus tres décadas de trayectoria.

El final de la cuenta regresiva marcó un momento para el recuerdo, cuando la noche del domingo 7 de agosto la banda fue presentada con honores y aplausos del público reunidos en el foro televisivo donde se graba La Academia. Desde el primer instante, los distinguidos invitados del concierto número 17 tomaron sus posiciones para interpretar el tema Tus Besos, uno de sus clásicos de 1997. Para esta ocasión especial los cantantes lucieron atuendos de vinil negro con colores neón, lo que se dice es tan solo un vistazo de lo que el público podrá ver próximamente en sus futuros shows, para los cuales ya se preparan realizando algunos ensayos, según han compartido anteriormente. “Si hoy fuera la última página de todos nosotros, de nuestro libro, sería con el cariño del público, con agradecimiento por tantos años…”, dijo Ari.

Tras el número musical de OV7 los integrantes de La Academia rindieron un homenaje a la agrupación, interpretando algunos de sus éxitos como Vuela Más Alto y Enloquéceme, en el que además participó Aleks Syntek. Previo a este momento, Erika también dijo: “Es nuestra primera aparición, así que qué mejor que sea aquí”, señaló la cantante. Las ovaciones de los fans fueron inmediatas, e incluso Ana Barbara tomó la palabra para desearles lo mejor en esta etapa. “Son de verdad admirables todos y cada uno en su papel, lo máximo… Los veo por todos lados, los veo hasta por debajo de la cama, felicidades. Van a triunfar en la gira, les va a ir increíble…”, señaló la también llamada Reina Grupera, quien funge como juez del programa que se transmite cada domingo por la señal de Tv Azteca.

La emoción de los OV7 por su regreso

Luego de su presentación en La Academia, los integrantes de OV7 abrieron su corazón para expresar lo significativo que fue para ellos ese momento, en el que hicieron su regreso a un foro televisivo. “Esta fue la primera presentación de los 7 juntos después de no sé bien qué cantidad de años en televisión, y fue en @laacademiatv. Creo que el último fue Otro Rollo. Siempre he dicho que el día en que deje de sentir esa ‘cosquillita’ al subirme a un escenario, será el día en que tendría que bajarme de él. Y con lo que sentí y la sonrisa con la que terminé comprobé que falta mucho para eso. Gracias por todos sus lindos mensajes. Me llenan el corazón”, escribió Ari. Del mismo modo, Erika Zaba expresó: “¡Esta es mi vida y lo daré todo! Estamos felices de volver a estar cerca de ustedes, nuestra razón de ser. La gira viene con todo y ya queremos sorprenderlos…”, escribió en sus redes sociales.

Oscar Schwebel tampoco dejó de honrar este instante, enviando un mensaje en el que puso en alto la capacidad de la banda para poder lograr todos y cada uno de sus propósitos. “Este ente/conciencia/monstruito llamado OV7 tiene una característica única y maravillosa que no me deja de sorprender. Cuando alguien piensa que el reconocimiento de esta banda es debido al resultado de un o un reducido grupo de individuxs, esta entidad suele darle un fuerte manazo (ándele). En cambio, cuando esta entidad siente la fuerza del colectivo, del enjambre, de la unidad, del ensamblaje, del amor incondicional, cosas mágicas suceden…”, dijo para reiterar así su agradecimiento. Lídia Ávila además confesó estar emocionada por todos los mensajes recibidos, prometiendo una gran experiencia para los próximos shows. Mariana Ochoa y M’Balia compartieron algunas fotos de su llegada al foro de La Academia, enteramente emocionadas por este regreso que quedará sin duda para el recuerdo.

