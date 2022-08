Adamari López de su ruptura con Toni Costa: 'Claro que me separé enamorada'

A poco más de un año de que su vida sentimental diera un giro definitivo, Adamari López hace un balance de cómo asume su separación de Toni Costa, con quien disfrutó una década en pareja, tiempo en el que además hicieron realidad su sueño de convertirse en papás tras dar la bienvenida a su hija Alaïa. Para la conductora de televisión se trató de un proceso complejo, según admite, aunque asegura no estar arrepentida de la decisión que tomó. Con el corazón en la mano, la puertorriqueña habló de cómo esa circunstancia ocurrió aún estando enamorada del coreógrafo, confesión que hizo sin romper la regla de su discreción, pues afirma que ante todo cuidar del bienestar y la estabilidad de su hija es prioridad de ambos.

Amable y abierta como suele ser ante las cámaras, Adamari se sinceró en el programa televisivo Noches de Luz, para reiterar la claridad que tuvo cuando surgió la necesidad de dar el siguiente paso; poner punto final a su relación con Toni. “Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco, fue un proceso difícil…”, confesó la también actriz de telenovelas, siempre transparente con esta situación de su entorno personal.

Adamari además reconoció lo complicado que resultó dar un giro definitivo en ese aspecto de su vida, pues su mayor prioridad fue brindar estabilidad a su hija, evitando que ese cambio pudiera afectarle. “A la misma vez (estaba) siendo fiel a lo que estaba sintiendo que no estaba correcto. Fue un momento complicado y duró un tiempo, no fue fácil solo por tomar la decisión…”, agregó la presentadora, quien hoy se mantiene enfocada en su carrera. Así mismo, no se aparta ni un momento de su hija, una labor que comparte con Toni, según han dejado ver en diversos instantes a través de las redes sociales, pues lo más importante para ambos es forjar un espacio de armonía para la pequeña.

La confesión de Adamari

Durante la charla, Adamari López también habló de un aspecto que hizo más difícil el proceso, pues admite que se encontraba enamorada de Toni Costa. “Claro que me separé enamorada. Yo veía mi vida con el papá de mi hija, no era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien, tampoco las podía dejar pasar…”, explicó. Eso sí, la guapa conductora se reservó las razones detrás de su ruptura, pues admite que lo primordial es no afectar de ninguna manera a su hija. “Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos una niña en común a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella…”, dijo.

En otro momento, Adamari habló de cómo fue para Alaïa enfrentar este proceso, lo cual asegura no fue nada sencillo. “(Fue) un proceso duro para ella…”, agregó. “Obviamente (era algo que) no se esperaba y había habido un cambio…”. Así mismo, contó que la pequeña ha reaccionado bien. “Nosotros tenemos una buena comunicación y él siempre que él quiera tiene las puertas abiertas de la casa para ir a compartir con su hija, para estar con ella, para disfrutarla, para seguir apoyándola y en eso vamos a seguir siendo familia, siempre…”, confesó la presentadora, quien dijo que además se ha logrado apoyar de una psicóloga.

