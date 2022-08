A casi 3 meses de su incidente en un taxi, Paulina Goto cuenta cómo va la denuncia que presentó

Paulina Goto suele compartir con sus seguidores en redes sociales algunos detalles tanto de su carrera como de su vida personal: desde sus proyectos como cantante y actriz, hasta los momentos especiales como su reciente cumpleaños junto a su novio Rodrigo Saval. Sin embargo, a mediados de mayo, la intérprete tomó sus cuentas para compartir una desafortunada experiencia que vivió a bordo de un taxi vía aplicación. Según relató entonces, notó ciertas conductas en el conductor que la hicieron sentirse insegura, y al obtener una respuesta negativa de él para concluir el servicio, tuvo que salir el auto en movimiento. Tras lo ocurrido, y al no obtener la respuesta esperada de parte de la empresa, Paulina decidió interponer una denuncia ante las instancias correspondientes. Ahora, la estrella de telenovelas ha hablado de lo sucedido y ha contado si hay avances en el caso.

Paulina está muy feliz y agradecida por el recibimiento que han tenido sus proyectos tanto en la música como en la pantalla, sin embargo, su gratitud no sólo se debe a este éxito profesional, sino también a la vida, pues afortunadamente ha podido hecer frente y superar las situaciones complicadas que se le han presentado. La actriz habló recientemente sobre lo sucedido hace unos meses en un taxi vía app, cuando tuvo que reaccionar rápidamente en un momento que consideró riesgoso. "Gracias a Dios y a la reacción que tuve en ese momento yo estoy bien y no me pasó nada", contó en entrevista con Televisa Espectáculos. "Pero sí viví un momento muy incómodo, y no sé si yo no hubiera saltado del coche qué hubiera pasado", agregó la actriz, quien antes había señalado que la actitud del conductor en todo momento la hizo sentir insegura.

La intérprete confirmó que la denuncia que interpuso contra la plataforma sigue en curso y que por ahora está a la espera de que las autoridades le brinden una respuesta satisfactoria. "Sí... Creo que es importante", aseguró. Paulina destacó a su vez la importancia de alzar la voz en casos como el suyo, y en su caso, recurrir a las autoridades tal como ella lo hizo. "Quiero invitar a todas las personas que pasen por alguna circunstancia similar (a hacer lo mismo), porque creo que parte también del problema es que las cosas pues siempre se quedan impunes, porque como nadie hace nada, 'pues mejor no voy (a denunciar) y me da flojera y para qué'. Entonces es importante hacerlo, yo ya fui", señaló. La actriz aseguró que incluso antes del incidente que vivió ella siempre tomó medidas para evitar ponerse en riesgo. "Yo siempre tengo mucho cuidado, siempre checaba que no tuviera seguro de niños... Y creo que es bueno siempre compartir la ubicación a una persona en la que confíes", agregó.

A inicios de junio, casi un mes después del incidente que vivió, Paulina dio a conocer su decisión de presentar una denuncia formal, pues dijo que no tuvo una solución satisfactoria tras abrir una queja en la plataforma de transporte. "Uber desafortunadamente determinó que toda la situación se debió a un 'desafortunado malentendido', por ende, el conductor que me hizo sentir sumamente insegura, y sobre todo, incómoda, no sufrirá consecuencia alguna", expuso entonces por medio de un comunicado. "Si Uber hubiera tomado con absoluta seriedad este suceso, 'como dicen haberlo hecho', el conductor, cuando menos, ya no seguiría prestando sus servicios en esta plataforma", continuó. "En ese sentido, y porque me preocupa la seguridad de otras personas, sobre todo evitar que este tipo de actos que puedan generar incomodidad o inseguridad a los usuarios sigan siendo impunes, he decidido presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, reiterando que mi principal intención es evitar que alguna persona pueda llegar a sentir o correr peligro", señaló.

Ha dado la vuelta a la página, y disfruta el amor en su vida

Mientras espera una respuesta al recurso legal que interpuso, Paulina prefiere centrarse en todo lo bueno que tiene en este momento de su vida. La actriz acaba de celebrar su cumpleños número 31, ocasión en la que estuvo rodeada de familia, amigos y por supuesto, su novio Rodrigo, con quien ya lleva más de tres años de relación. La estrella de Vencer el desamor inició los festejos con un viaje a Baja California Sur, y recorrió en bote con su galán y algunas amistades las bellas costas de La Paz. Después, continuó la celebración con su familia en la Ciudad de México. Sobre su noviazgo, la actriz ha confesado no tener planes de boda por ahora, sin embargo se dijo muy feliz y enamorada. "Estoy muy bien, estoy súper contenta... Como decía Juanga: 'Lo que se ve no se juzga'", dijo entre risas ante las cámaras de Televisa Espectáculos. "Estoy muy feliz... Estoy súper plena, en una etapa muy bonita de mi vida, nos acabamo de ir de viaje, rico...", agregó.

