Evaluna Montaner celebra su celebra su primer cumpleaños como mamá

Para Evaluna Montaner el último año ha estado lleno de muchos cambios y un sinfín de emociones. Y es que no podría ser diferente, pues la cantante se convirtió en mamá por primera vez el pasado mes de abril, iniciando así una emocionante etapa de vida de la mano de su esposo Camilo, quien no podría estar más encantado con la llegada de su hija Índigo. Es por eso que para Evaluna, quien cumple años este 7 de agosto, ha sido doblemente especial el celebrar esta fecha, pues es la primera vez que lo hace convertida en mamá y teniendo a su pequeña en brazos. Algo que sin duda se vio reflejado en los mensajes que sus seres queridos le dedicaron a través de sus redes sociales, en donde pusieron en alto el gran amor que tienen por la también actriz, así como cada una de sus virtudes.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tal y como lo hizo Camilo a través de su perfil de Instagram, en donde emocionado compartió una linda fotografía en la que se puede ver a Evaluna amamantando a su pequeña Índigo a media luz, la cual acompañó de un emotivo mensaje en el que habló de la fortaleza del espíritu de la cumpleañera, así como de lo inspiradora que es para él. “Te veo florecer cada día. Eres la fortaleza de nuestro hogar. Hemos pasado por todas, las dulces, los muros, las espinas, hasta llegar al fruto. Aprendo cada día de ti. Eres la semilla del árbol más gigante del mundo. Eres digna hija del creador. Te amo, feliz cumpleaños, reina de la colmena”, compartió el intérprete de Tutu de lo más enamorado.

Como era de esperarse, el orgulloso padre de la festejada, Ricardo Montaner se unió a las celebraciones con un emotivo mensaje en el que se mostró sumamente agradecido por haber tenido la oportunidad de ser el padre de Evaluna y de compartir su vida a su lado. “Anoche dormí profundo, la tranquilidad de tenerte de regreso hizo que pudiera descansar feliz y en paz. Este día está dedicado enteramente a dar gracias a Dios por regalarme tu amor y tu sonrisa. Verte transformándote en alguien mejor cada día es un privilegio. Bendigo el momento en que mami me anunció tu llegada, hace un poco más de 25 años. No creo que exista un papá más feliz y agradecido. Te amo pirulin…”, compartió conmovido el cantante a través de su perfil de Instagram.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, Marlene Rodríguez, mamá de Evaluna, no podía dejar pasar desapercibida esta fecha tan especial, por lo que no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a su hija menor, mostrándose agradecida por tenerla en su vida y por haber tenido la oportunidad de experimentar la maternidad de su mano. “Tu vida para mi es una celebración constante. Te amo pipita, pompañerita, princesa egipcia, frijolita y cualquiera de los mil millones de nombres más”, expresó emocionada la matriarca del clan Montaner.

La emoción de Evaluna al cumplir 25 años

Agradecida con la vida por todas las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de este día, Evaluna acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una sincera reflexión en la que habló sobre lo que para ella significa cumplir años y en especial en este año, en el cual ha celebrado por primera vez al lado de su pequeñita. “Amo cumplir años. Le agradezco a Dios por los que me rodean de cerca y de lejos que me hacen sentir especial, celebrada y amada. 25. Un cuarto de siglo. Primero del resto de mi vida como mamá. Seguramente el último apagando las velas yo. Me siento afortunada de tenerlos. Loj amo”, expresó emocionada la cumpleañera.

VER GALERÍA