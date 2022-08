El padre de Elon Musk desmiente no estar orgulloso de su hijo Errol Musk confesó que el dueño de Tesla le mandó un mensaje de texto luego de las cuestionables declaraciones que hizo en un programa de radio

Cada paso que da Elon Musk está bajo la lupa, ya sea en cuestiones sobre los negocios que emprende para reconfigurar el mundo de la tecnología y la ciencia o por su vertiginosa vida amorosa. Su nombre ha acaparado los titulares tanto por lo referente a Twitter como por su reciente paternidad sorpresa. Pero la controversia no sólo ha rodeado su imagen sino también a la de su familia luego de los comentarios que hizo su padre, Errol Musk, en una entrevista de radio en KIIS. En aquella charla la locutora australiana Jackie O le preguntó si estaba orgulloso de su hijo a lo que contestó con un contundente “no” y agregó que su familia ha “estado haciendo muchas cosas” siempre, por lo que no es algo nuevo. Tal fue el torbellino que desató su respuesta que el exingeniero ha tenido que salir a aclarar sus palabras y reveló que el fundador de Tesla le mandó un mensaje de texto tras lo sucedido.

El padre de Elon dijo al Daily Mail Australia que sus declaraciones fueron malinterpretadas, además de que no pudo escuchar correctamente la pregunta, por lo que finalmente ha dado una respuesta a tientas. “En realidad no me di cuenta de su pregunta sobre estar orgulloso? Pensé que ella preguntó: ‘¿esperabas que esto viniera?’”, explicó. “Fue sólo cuando escuché la grabación después que me di cuenta. Fue un poco confuso porque el otro tipo (Kyle), que era un tipo agradable, se reía mucho, así que nunca entendí lo que ella decía mientras yo hablaba”.

La parte de la plática a la que se refiere es cuando la conductora del programa radial le preguntó lo siguiente: “Tu descendiente es un genio. Vale tanto dinero y ha creado tantas cosas que no puedes quitárselo. ¿Estás orgulloso?”, a lo que Errol le contestó: “No”, y añadió: “Sabes, somos una familia que ha estado haciendo muchas cosas durante mucho tiempo, no es como si de repente empezáramos a hacer algo”. Sin embargo, una vez que dejó claro que simplemente se perdió en la conversación y lamentó la desafortunada confusión, Errol aseguró que el magnate sabe perfectamente que aplaude cada uno de sus logros y que de hecho se ha tomado con humor la situación. “Elon sabe que no es cierto, por lo que nunca se molestaría por eso. Simplemente se ríe de este tipo de cosas”, señaló.

Asimismo, Errol indicó que sus hijas se negaron durante varios días a hablar con él debido a sus comentarios. “Las tres me llamaron y me dijeron: ‘¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir algo así?’”, y bromeó diciendo que: “Todavía vuelo aviones, pero mis hijos creen que debería ir a una casa de retiro después de esto”.

¿Cómo es la relación de Elon Musk con su padre?

El ingeniero jubilado, de 76 años, confesó que una vez que sus palabras hicieron eco en la prensa recibió un consejo de Elon, quien le exhortó a no hablar más con los medios al parecer para evitar futuros malentendidos: “El último mensaje que me envió Elon fue: ‘Papá, la prensa te trata como un violín, así que por favor cállate’”. Para no dar lugar a dudas, reiteró que está orgulloso del magnate desde que abrió los ojos por primera vez, pese a que su relación ha pasado por momentos de inestabilidad. “Si le preguntas a cualquier padre si está orgulloso de su hijo, estás orgulloso de él desde el día en que nació”, compartió.

Fue a finales del mes de julio que Errol se hizo tendencia al anunciar que tuvo un segundo hijo con su hijastra, Jana Bezuidenhout, en 2019, mientras que su primer bebé en común nació en 2017. El papá de Elon afirmó que no ha pedido pruebas de paternidad: “Es igual que mis otras hijas. Se ve como una mezcla de Rose y Tosca, se ve como Rushi y se comporta como él, así que es muy obvio. No fue planeada, pero estábamos viviendo juntos”, indicó a The Sun.