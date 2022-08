'Por siempre un privilegio ser tu hija', Ángela Aguilar a Pepe Aguilar en su cumpleaños

La relación que Ángela Aguilar ha formado con su papá, Pepe Aguilar, es muy especial y cada día que pasa se fortalece más. Y es que además de ser un guía para la cantante arriba del escenario, el intérprete de Prometiste se ha convertido en un confidente que siempre está dispuesto a compartir con ella y sus demás hijos sus experiencias de vida, para que así ellos tomen la mejor decisión en cualquier ámbito de su vida. Es por eso que la intérprete de temas como La Llorona ha querido agradecerle a su famoso papá de forma pública todo lo que ha hecho para que ella pueda desarrollarse artística y personalmente, aprovechando que este domingo 7 de agosto se celebra el cumpleaños 54 de Pepe, una ocasión que ha servido para que la joven intérprete demostrara a su papá lo mucho que lo admira.

A través de su perfil de Instagram, Ángela comparto todo un álbum de fotografías en lo que las que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de su papá, algunos de ellos arriba del escenario o tras bambalinas. Al pie de la publicación, la cantante se 17 años dedicó unas lindas palabras para su papá, en las que dejó en claro lo orgullosa que se se siente de ser su hija, así como la profunda admiración que tiene por él. “Feliz cumpleaños @pepeaguilar_oficial. Gracias por cuidarnos, guiarnos, enseñarnos, y empujarnos. Eres el hombre más preparado, comprensivo, compasivo, honesto, inteligente, genuino, y trabajador que conozco. Por siempre un privilegio ser tu hija y aprendiz”, escribió la jovencita emocionada.

Cómo era de esperarse, Pepe no tardó en reaccionar a la linda publicación que su hija le dedicó, por lo que debajo del post escribió un mensaje para Ángela, en el que le agradeció por el gesto que tuvo para con él en esta fecha tan especial. “Gracias, hijita, por tus palabras. Te amo siempre, siempre te amo”, compartió el intérprete de lo más agradecido.

¿Pepe Aguilar es un padre celoso?

Aunque Pepe Aguilar siempre ha sido un padre que confía en que sus hijos siempre tomarán la mejor decisión a la hora de elegir una pareja, lo cierto es que su instinto protector siempre lo harán intervenir en momentos que él crea necesarios, dejando en claro que más allá de considerarse un papá celoso, se considera un padre que solo quiere lo mejor para sus hijos. “Por mí lo que ella (Ángela) quiera, yo soy nada más su papá, no su dueño y aquí en esta vida cada quien viene a experimentar y a aprender. Entonces yo la apoyo, si quiere tener novio pues adelante, si no quiere tener novio, adelante…”, dijo el también productor musical en entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, en el que expresó el gran orgullo que lo invade de ver a su hija destacar como cantante. “Es un gran placer ver a mi hija cada vez mejor y más preparada, haciendo cosas más grandes. Este es su primer tema de novela…”, agrego.

Con toda sinceridad, Pepe ahondó en el tema de los noviazgos de sus hijos luego de que la entrevistadora le preguntara si se considera un padre celoso, por lo que al responder no dudó en enviar un contundente mensaje. “No soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza, y si alguien se quiere pasar de lanza entonces sí se las ve conmigo. Porque una cosa es meterse a una relación de mis hijos, que eso no lo hago, y otra cosa es dejar que abusen de ellos…”, afirmó, sin dejar a un lado el sentido del humor que lo caracteriza. “Mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu, gracias…”, agregó.