Kevin Federline revela que sus hijos decidieron distanciarse de Britney Spears por un tiempo

Para nadie es un secreto que la relación que Britney Spears mantiene con su exesposo y padre de sus dos hijos, Kevin Federline, ha sido tensa a lo largo de su historia. Y es que ambos se han visto enfrentados debido a los hijos que comparten, Sean Preaston y Jayden James, pues incluso debido a la tutela legal en la que se encontraba Britney, la cual era controlada por su padre, James Spears, la intérprete perdió un gran porcentaje del tiempo al que tenía derecho a pasar al lado de sus retoños, algo que con anterioridad compartía con su ex en partes iguales. Todo esto, luego de que el mismo Kevin interpusiera una orden de restricción en contra de James, debido a un enfrentamiento que tuvo con uno de sus hijos, lo que ocasionó que Britney perdiera un 20 por ciento de la tutela de sus hijos. Sin embargo, todo parece haber cambiado luego de que la intérprete de Stronger lograra terminar con la tutela, pues ahora Kevin Federline parece haberse puesto del lado del padre de la cantante, pues ha defendido la forma en la que James manejó la vida de su ex durante los últimos 13 años, al tiempo que se mostró consternado ante la forma en la que la artista de 40 años suele expresarse en sus redes sociales, algo que sin duda ha impactado en la vida de Sean Preston y Jaden James, quienes según ha revelado Kevin, han tomado la decisión de distanciarse de su madre por un tiempo de forma voluntaria.

Así lo reveló el exbailarín durante una reciente entrevista que sostuvo con el Daily Mail, en donde por primera vez ha hablado sobre la forma en la que ha tenido que manejar ante sus hijos las crisis mediáticas que se han desenvuelto ante la reciente liberación de Britney y la forma en la que la cantante ha decidido expresarse a través de sus redes sociales tras haber conseguido el termino de la tutela, pues recordemos que, en más de una ocasión, Spears ha revolucionado las redes al dejarse ver posando completamente desnuda. “Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento… Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, expresó Kevin haciendo referencia a la reciente unión de la cantante con el modelo Sam Asghari, un evento al que no asistió ningún miembro de su familia, pero en el que se dejó rodear de algunas de sus amigas más famosas como Madonna, Donatella Versace, Paris Hilton y Selena Gomez.

Sobre las polémicas fotografías que Britney ha compartido en sus redes sociales, las cuales han sido interpretadas por sus fans como una forma de gritarle al mundo su libertad, el exbailarín ha admitido que ha sido un tanto complicado el tratar de explicarle a sus hijos que lo que hace su madre no más que una forma de expresarse, luego de haber estado silenciada durante tantos años y bajo el control de una sola persona, asegurando que para los menores ha sido un tanto duro lidiar con esta situación. “Trato de explicarles: 'Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les hace. Es duro”, señaló.

Lo que opina sobre la tutela y James Spears

A unos años de aquel enfrentamiento de James con uno de sus nietos, el cual se dijo terminó en violencia física, Kevin parece haber reflexionado al respecto y ahora ve en su exsuegro a aquel hombre que le salvó la vida a la madre de sus dos hijos y a alguien que tenía solo buenas intenciones. "Vi a este hombre que realmente se preocupaba por su familia y que quería que todo estuviera bien. Cuando Jamie se hizo cargo, las cosas se pusieron en orden. Le salvó la vida”, expresó.

Fue en 2019 cuando Kevin interpuso la orden de restricción en contra de James, una petición que hoy está a punto de expirar, por lo que al parecer todo rencor ha quedado en el olvido. “Le daría la bienvenida a Jamie Spears de nuevo en la vida de los chicos. Sobre todo si eso es lo que ellos quieren. No tengo ningún resentimiento hacia Jamie Spears. La gente comete errores. Me siento mal por él. Siento que han sido muy duros con él”, agregó.