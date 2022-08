¿Qué opina Alex Basteri sobre la serie de Luis Miguel?

Sin duda alguna, Luis Miguel, La Serie ha permitido a los fans del cantante conocer un poco más de la historia de vida detrás del artista, pues en esta producción, que contó con el visto bueno del intérprete de Cuando Calienta el Sol, se trataron algunos pasajes de su vida familiar muy específicos como lo fue su relación con su madre, Marcela Basteri, y sus dos hermanos, Sergio y Alejandro Basteri, de quienes pudimos conocer más acerca de su personalidad y su influencia en la vida del famoso intérprete a través de las tres temporadas que duró la serie. Fue precisamente sobre este tema que Alejandro, quien actualmente se encuentra entregado a la línea de ropa que lleva el apellido de su madre, fue cuestionado en una reciente entrevista, una oportunidad en la que el también empresario decidió fijar una postura respecto a la serie que retrata algunos de sus recuerdos familiares más entrañables, dejando en claro lo mucho que le gustó la forma en la que fueron tratados y presentados al público, pues dijo, el resultado final lo dejó muy conmovido.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América que Alex abrió su corazón para hablar de la serie que retrató parte de su vida familiar y en la que su personaje, interpretado por Juanpa Zurita, tuvo gran peso dentro de todo el desarrollo de la trama. “Es muy emotiva y gracias a eso vienen recuerdos”, expresó Basteri sobre Luis Miguel, La Serie.

Al ser cuestionado sobre los recuerdos que la serie despertó en él, Alejandro reveló que fueron las memorias que tiene sobre su madre y el tiempo que compartió a su lado las que más vinieron a su mente. Y es que según confesó, el fue quien más tiempo pasó al lado de Marcela de sus tres hermanos, quienes debido a las distintas circunstancias que enfrentó su familia, fueron criados por otros familiares. “El que más tiempo estuvo con mi mamá fui yo. Yo fui educado por mi mamá. Mi papá educó, bueno, manejó más a mi hermano (Luis Miguel), y Sergio fue más de mi abuela, entonces como que yo tengo el sentimiento maternal”, expresó el intérprete.

Como era de esperarse, Alejandro no pudo evitar los cuestionamientos sobre si le gustaría ahondar más en esas memorias e incluso producir su propia serie biográfica, y así compartir con el público su propia versión de ciertos momentos de su vida familiar, algo que respondió con total sinceridad y sin dudarlo. “En el tema de la serie, bastante se dijo, me la han ofrecido, pero no estoy en eso, estoy dedicado 100% a la ropa y 100% en los que no está yendo magníficamente bien”, dijo Alex entre risas, confesando que a pesar de que ha estado bajo el ojo público durante toda su vida, siempre ha sido un hombre muy discreto. “Todavía tengo pánico escénico”, agregó.

¿Cómo es su relación con sus dos hermanos?

Al ser cuestionado sobre si la serie de Luis Miguel pudo haber creado algunos conflictos entre hermanos, debido a los temas tan personales que se tocaron, y haber generado una desunión, Alejandro fue de lo más sincero y reiteró que su relación con el Sol del México y con su el menor de los Basteri siempre ha sido cercana y nunca ha estado en entredicho. “Yo me llevo muy bien con mis dos hermanos. Yo tengo una relación muy cariñosa y muy respetuosa, y lo más importante para mí es que estén saludables y estén bien”, expresó.

