El bizarro accidente que casi le cuesta la vida al exconductor de Man vs. Food

A lo largo de su participación en Man vs. Food, Adam Richman venció retos extremos y demostró tener una habilidad casi innata para consumir enormes cantidades de alimentos, una destreza que, contrario a lo que se suele pensar, requiere de un determinado entrenamiento o preparación física. No sólo llamaba la atención la forma peculiar con la que enfrentaba los desafíos de comida más extraños, sino que le pagaban por ello. Su salida del popular programa en 2012 estuvo envuelta de especulaciones a las que puso fin al compartir que su retiro del show se produjo cuando se percató de los efectos negativos que este estilo de vida estaba causando en su salud. Aunque usualmente todo parecía diversión, cada episodio suponía un riesgo, a tal punto que en una ocasión el conductor estuvo a punto de perder la vida por una peligrosa infección que contrajo.

Adam contó en una entrevista para el podcast Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did que en 2018 padeció una infección provocada por el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM, por sus siglas en español), una bacteria resistente a varios antibióticos comunes que puede ser mortal cuando invade otras áreas internas del cuerpo humano, de acuerdo con Clínica Mayo.

La estrella de la televisión relató que se percató de que algo no andaba bien mientras se encontraba en un evento Michelin celebrado en Zúrich, Suiza. En ese momento se percató de que tenía un bulto, similar a un forúnculo, cerca del bigote, pero éste no desaparecía, al contrario, parecía seguir creciendo. “Uno de los folículos de mi bigote parecía un grano y no estaba sanando bien”, contó el también actor, de 48 años.

La infección bacteriana se propagó hasta su labio superior, el cual se inflamó a tal grado que aseguró parecía una fruta y recordó que en una ocasión intentó cortar un pedazo de cinta adhesiva con los dientes; sin embargo, le fue imposible debido a la tremenda hinchazón. “Mi labio se infló como un plátano. Fue grotesco”, afirmó. Finalmente, Adam acudió al médico y comenzó con un largo y exhaustivo tratamiento.

Según el relato de Adam, tuvo que ser puesto en cuarentena e, incluso, fue sometido a una cirugía, además de que ingirió una importante cantidad de antibióticos para combatir y eliminar la bacteria de su cuerpo. “Descubrí por cirujanos maxilofaciales que el área desde el interior de los ojos hasta la comisura externa de los labios, lo llaman el ‘triángulo del peligro’ porque hay múltiples oportunidades para que una infección superficial se vuelva intracraneal”, comentó.

El presentador aún desconoce cómo se contagió, pues existen diversos factores de riesgo. “El médico dijo que podría haber sido cualquier cosa, desde un vaso de agua hasta una toalla de hotel, estrechar la mano de alguien y luego, invariablemente, (tocarme la cara). Hay muchas formas”, añadió, “Nunca escuché el te ‘vas a morir’, nunca fue algo que postularon, pero siempre se entendió. Creo que no querían asustarme”.

Adam reconoció que aquel punto de inflexión lo hizo reflexionar sobre la vida, le dio un motivo para seguir adelante y lo llevó a enfrentar su mortalidad: “La gratitud es la actitud porque el destino, Dios, la enfermedad, el poder superior de tu elección puede arrebatártela (la vida) así como así. Cada día en la superficie es un regalo”.

¿Qué es el SARM, la infección que contrajo Adam Richman?

El portal especializado Clínica Mayo apunta que el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es una infección cutánea que comienza con bultos rojos dolorosos que parecen granos o picaduras de araña, estos se convierten en lapso de tiempo muy corto en forúnculos “profundos y dolorosos”. La bacteria puede desplazarse dentro del cuerpo y poner en riesgo la vida del paciente una vez que se propaga a los huesos, el torrente sanguíneo, las válvulas cardíacas y los pulmones. El SARM es causado por un tipo de estafilococo “que se volvió resistente a muchos de los antibióticos utilizados para tratar las infecciones comunes por la bacteria”, por lo que es muy complicado de tratar.

