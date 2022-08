El divorcio de Kim Kardashian se alarga con la renuncia de la cuarta abogada de Kanye West

Pese a que Kim Kardashian dejó de ser una mujer casada y recuperó su apellido de soltera desde marzo, aún continúa en marcha el proceso en el que se definen los últimos detalles de su divorcio de Kanye West, ahora conocido como Ye. Aunque hace casi dos años, la empresaria y el rapero decidieron tomar caminos separados luego de siete años de matrimonio, su enfrentamiento en los tribunales sigue en pie debido a que no han logrado llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus cuatro hijos y ciertas cuestiones económicas, lo que ha convertido el litigio en un tira y afloja entre la expareja, en especial por los constantes y precipitados cambios en el equipo legal que representa al cantante, el más reciente de ellos ha sido la renuncia de su abogada, Samantha Spector, a quien contrató a principios del 2022 por su vasta experiencia en rupturas de celebrities.

El pasado viernes se celebró una audiencia en Los Ángeles, California como parte del divorcio. Durante la sesión se informó que Samantha Spector, la cuarta abogada de Kanye, quedaba fuera del juicio, esto después de que en el mes de mayo la experta en leyes presentó una solicitud al juez para ser relevada del caso debido a que su relación con el artista, de 45 años, estaba irremediablemente rota, aunque no dio mayores explicaciones del por qué.

Según TMZ, se tenía previsto que la abogada -que tomó el caso de Amber Heard en su momento– se retirara oficialmente la próxima semana; sin embargo, su renuncia fue aprobada el viernes, por lo que Ye está sin abogado una vez más. Pese al contratiempo que esto supone, el juez ha fijado que el próximo 14 de diciembre se lleve a cabo el juicio -el cual abarcaría un máximo de dos días- para resolver los asuntos pendientes.

Antes de que se dignara una fecha, la abogada de Kim, Laura Wasser, mencionó que su clienta lleva lista “bastante tiempo” para llegar a una resolución acerca del patrimonio que está en juego y la custodia de sus cuatro hijos: North, de 9 años, Santo, de 6, Chicago, de 4 y Salmo, de 3. Enfatizó en que la fundadora de Skims y el cantante están en buenos términos, pero que continúan estancados en la misma fase, ya que Ye no ha entregado la documentación pertinente para que se tome una decisión benéfica para ambos.

“Las partes se están llevando bien y se están comunicando, pero donde estamos ahora es que, desde la perspectiva (de Kim), nos gustaría obtener la declaración de divulgación del sr. West y cerrar el caso”, señaló Wasser en declaraciones recopiladas por The Rolling Stones. Ante ello, el juez instó al intérprete de Stronger a presentar la información sobre su estatus financiero antes del 30 de septiembre para finiquitar lo antes posible el proceso que inició en febrero del 2021, de no hacerlo el juicio seguirá su curso y lo más probable es que Kim obtenga lo que quiere.

El juez advirtió que si los implicados requieren más tiempo para recabar pruebas y llamar a los testigos, se les enviará a otra sala del tribunal. Cabe mencionar que el proceso se agilizó un poco a partir de que la abogada de Kim reveló que existe un acuerdo prenupcial válido que mantuvo separadas tanto sus ganancias y propiedades como sus deudas.

¿Por qué Kim Kardashian y Kanye West terminaron?

A principios de febrero del 2021 la socialité y el productor musical anunciaron su ruptura definitiva, semanas después Kim solicitó el divorcio. En aquel entonces medios estadounidenses informaron que la separación derivó de una larga crisis y discusiones recurrentes, pero Kim no habló de lo sucedido hasta el penúltimo episodio de la temporada final de Keeping up with the Kardashians.

La estrella de la telerrealidad confesó en aquella ocasión que se sentía “atrapada” en su matrimonio, pues ella y Kanye tenían planes completamente opuestos. Según Kim, el rapero quería establecerse en un rancho de Wyoming junto a toda su familia, un proyecto que a ella no le ilusionaba. “Él debería tener una mujer que apoyara todos sus movimientos y viajara con él, pero yo no puedo”, indicó.

