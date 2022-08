El 'Chicharito' Hernández rompe el silencio ante la polémica

Luego de que Javier ‘Chicharito’ Hernández se viera envuelto en la polémica debido a la difusión de dos videos en los que supuestamente se le ve negándose a tomarse una foto y a regalar unos autógrafos a dos de sus fans en distintas ocasiones, finalmente el futbolista ha roto el silencio y a través de un en vivo que realizó en sus redes sociales se refirió a estas dos situaciones que se han vuelto virales y por las que ha recibido algunas críticas de parte de sus seguidores, dejando en claro que ambos videos han sido sacados de contexto, tal y como lo señalaba hace unos días su novia, Nicole McPherson, y reiterando el profundo agradecimiento que tiene por todo el apoyo que sus fans, en especial los mexicanos, le han brindado desde el inicio de su carrera.

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, el ‘Chicharito’ acudió a su perfil de Instagram para platicar con sus fans y aclarar de una vez por todas las dos situaciones en las que se había visto envuelto en las últimas semanas y que le habían valido las críticas de algunos de sus fans. En su video, el tapatío explicó primero cómo fue que sucedió el momento en el que sin querer, dejó caer al suelo una bandera de México que previamente se había negado a firmar, dejando en claro que todo se trató de una confusión. “Creo que se salió un poco de contexto. La bandera, decidí no firmarla y después de eso, de verdad que no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía la persona que me la entregó, entonces no es que la tiré sino que la quise mover”, comentó el futbolista apenado.

El deportista mexicano, que actualmente juega como delantero en el L.A. Galaxy, reiteró su profundo respeto por su país natal y sus símbolos nacional, por lo que no dudó en aclarar que su intención nunca fue tirar la bandera y que se trató de un momento de distracción, en medio de un instante en la que sus emociones estaban al mil debido al resultado del partido que acababa de finalizar. “Ni cuenta me di, estaba con todas las emociones, después de ese partido que no nos fue muy bien, como todos nosotros sabemos, esto es parte del trabajo, la profesión a la que me dedico y siempre voy a tratar de darlo todo por la gente”, expresó. "No quiero que esto sea ahora un juicio o un cuestionamiento de mi patriotismo o el amor a México y a la gente, fue algo desafortunado”, agregó.

Sobre el video en el que se puede ver cómo se el futbolista se niega a darle un autógrafo a un niño, el ‘Chicharito’ Hernández explicó la situación: “Le dije que no porque cuando lo veo saltar, se los juro… lo vi tan cerca y por los de seguridad, vi a tanta gente a la que le quería firmar. Si hablé rudo y fuerte, es porque habíamos perdido un partido frente a un rival directo para poder clasificar a los play-off y mis emociones estaban mal", explicó Javier.

Busca saldar su deuda con el menor

Finalmente, Javier ‘Chicharito’ Hernández aceptó su error y pidió a sus fans un poco de comprensión, pues dijo, en ese momento no la estaba pasando del todo bien, dejando en claro su intención de emendar su error con el pequeño e invitarlo a uno de sus partidos. “Somos mundanos, pero la fama no me hace más ni menos, sencillamente trato de manejarlo de la mejor manera y de regresarle agradecimiento a toda la gente que siempre me está apoyando. A ver si podemos contactar a la familia del chavo… Soy un ser humano y no lo hice porque me sienta más o menos, lo bonito es aprender”, finalizó.

