Después de 9 meses de noviazgo, Kim Kardashian y Pete Davidson han terminado

Luego de 9 meses de relación, Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron, así se lo confirmó una fuente cercana a la pareja a E! News, medio que esta tarde dio a conocer la noticia. De acuerdo al informante, aunque decidieron continuar por caminos separados, mantienen una linda amistad: “Tienen mucho amor y respeto el uno por el otro”. De acuerdo con esta versión, la distancia fue el factor que orilló a la pareja a tomar esta decisión ya que en este momento, Pete se encuentra en Australia filmando su próxima película, mientras que Kim se encuentra en casa disfrutando del verano con sus 4 hijos.

La fuente reveló que fue esta semana cuando la pareja decidió tomar esta decisión: “La distancia hacía que fuera realmente difícil mantener una relación”, explicó el informante quien también reveló que Pete lleva varias semanas en el extranjero filmando Wizards. Por otra parte, se dijo que el divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West continúa avanzando: “Están felices de compartir la paternidad”, explicó la fuente. Fue en noviembre del año pasado que los rumores que relacionaban a la socialité y al comediante comenzaron a circular, luego de que comenzaron a compartir tiempo juntos.

Aunque han decido continuar por caminos separados, tanto Kim, como Pete quieren ver hacia dónde se dirige su amistad, de hecho, se sabe que tras su ruptura no buscarán compañía: “Pete le ha dicho que no quiere ver a nadie más. Ella le está diciendo a algunas personas que no está viendo a nadie más. Ella está tratando de no hacer un gran problema al respecto, porque está muy enamorada de él”, añadió el informante. Los caminos de Kim y de Pete se cruzaron cuando Kim realizó su icónica presentación en Saturday Night Live, en octubre del año pasado, cuando por exigencias del guión se besaron: “Fue un beso en el escenario, pero aún así fue un poco divertido, comentó la socialité en el podcast Not Skinny But Not Fat, en abril.

En aquella ocasión, Kim reconoció que lo suyo no fue amor a primera vista: “No fue nada como un sentimiento súper loco. Un día después dije: ‘Hmmm, hay algo de acción’”, recordó Kim quien admitió que, tras el beso, pensó ver a Pete en el after party del programa; sin embargo, el también actor no acudió: “Lo pensé más tarde. Pensé: ‘Maldita sea, él es la única persona que no vino”. Según confesó recientemente Megan Fox, en el pasado Pete le había pedido el teléfono de Kim; sin embargo, se negó a dárselo, pues nunca imaginó que su amiga pudiera interesarse en él, lo divierto de este relato es que fue Kim que, tiempo después, consiguió el número de él.

Pete y las Kardashian

Después de semanas de rumores que los relacionaban, el 16 de noviembre del 2021, durante el cumpleaños número 28 de Pete, Kim Kardashian posteó en sus redes sociales la primera imagen junto al comediante. En la foto, además de Pete y Kim aparecía Kris Jenner, quien ofreció su casa en Palm Spring para celebrar al novio de su hija quien fue recibido por la familia con los brazos abiertos. En mayo pasado, Pete se sumó al clan Kardashian sobre la alfombra roja de la MET Gala, donde posó por primera ocasión de la mano de su novia quien esa noche causó sensación por usar el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó el Happy Birthday al Presidente Kennedy.