Michelle Renaud no solo confirma estar soltera, también da los requisitos para sus galanes

Siempre reservada con su vida sentimental, Michelle Renaud ha querido despejar las dudas de lo que ocurre en su corazón en estos instantes. Recordemos que meses atrás, la actriz protagonista de La Herencia fue relacionada con Osvaldo Benavides, tras la publicación que ella hizo de algunas fotografías en las que aparecían juntos, una de ellas, por cierto, la del viaje que emprendieron a la ciudad de Chicago en mayo pasado para presenciar una actuación del DJ James Murphy. Con toda claridad, aseguró durante su reciente visita a un programa televisivo que se encuentra soltera, y más allá de admitir que sí desea tener pareja, también expuso los requisitos que debe cumplir cualquiera de sus prospectos.

Michelle fue la invitada a una de las recientes emisiones de Faisy Nights, de Unicable, en el que se dispuso a conversar con toda amabilidad no solo de lo bien que marcha todo para ella en el aspecto profesional, pues al inicio de la conversación el titular del programa le preguntó si tiene novio, a lo que respondió con actitud desenfadada y regalando a la cámara una sonrisa. “No (tengo novio). Es que la soltería a veces se disfruta…”, dijo sin ahondar más en sus palabras, lo que provocó la curiosidad de otra de las conductoras de ese espacio, quien de inmediato quiso saber si entre sus planes está tener una pareja. “Sí (quiero tener novio) …”, contestó la guapa actriz, quien ha preferido no tocar este punto públicamente, por lo que de manera sutil, reveló cuál es su actual estatus sentimental.

Entrados en la plática, Michelle no dudó en compartir a los anfitriones qué espera de un galán si llegara a enamorarse, enumerando tres importantes requisitos que el afortunado debe cumplir. “Que a todo me diga que sí. Que sí a todo, a las aventuras…”, comentó, sin olvidar mencionar otro punto que, según considera, es imprescindible. “Que vaya a terapia y que sea una persona leal, la lealtad es básica. Hay que ser leales…”, explicó Renaud, visiblemente motivada por la etapa en la que se encuentra, no solo como estelar de telenovelas, sino también convertida en la protagonista de una nueva película, la cual lleva por título Doblemente Embarazada 2.

Para ser específica, Michelle habló de lo mucho que la apasiona emprender aventuras, sin dejar de mencionar el viaje fugaz que realizó a Chicago junto a Osvaldo Benavides, y aunque dejó ver lo mucho que la emocionó la experiencia de conocer a uno de sus músicos favoritos, nunca se refirió al actor directamente. “Gracias a Dios nunca he dejado de hacer alguna aventura porque alguien me dijo que no, porque la hago yo. De las mejores aventuras, este año, viajé a ver, -como aventura así de la loquera-, a un DJ que se llama James Murphy, que me encanta. Nos tomamos foto con él y todo fue padrísimo…”, expresó la estrella, quien destacó la importancia de aprovechar cada instante en la vida. “Solo se vive una vez, y yo creo que la vida es un juego que venimos a divertirnos, y que aparte todos nos vamos a morir…”, dijo.

Su reflexión sobre la soltería

La cercanía que recientemente mantuvieron Michelle Renaud y Osvaldo Benavides llevó a los actores a mantener total hermetismo. La intérprete fue cuestionada en más de una ocasión por la prensa, sin confirmar los rumores de romance. Lo cierto es que en días pasados, no solo dijo estar soltera, pues además hizo una reflexión al respecto, a manera de brindar un consejo a todas sus seguidoras. “Yo estoy soltera, estoy feliz. Justo estaba pensando ahorita que estoy en la playa el decirles a las mujeres que hay que aprender a estar solteras, para poder saber qué queremos y qué no queremos…”, contó en una entrevista concedida al programa de radio Fórmula Espectacular, que conduce Flor Rubio.

