En el mar y rodeado de amor, Gianluca Vacchi celebra su cumpleaños 55

Dueño de una personalidad divertida, Gianluca Vacchi ha conquistado las redes sociales, donde se ha vuelto famoso no sólo por su extravagante estilo de vida, sino también por su inigualable ritmo al bailar. Y es que el empresario italiano lleva la fiesta por dentro, y contagia a todos a su alrededor con su alegría. Ahora mismo está de manteles largos pues ha llegado un importante motivo de celebración: su cumpleaños número 55. Como era de esperarse, el italiano se ha rodeado de sus seres queridos para festejar como sólo él sabe, además, ha recibido la más romántica felicitación de parte de Sharon Fonseca, su pareja, y madre de su pequeña Blu Jerusalema.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La noche de este jueves, Gianluca y Sharon tomaron sus redes sociales para compartir algunoz vistazos de la cena con la que arrancaron los festejos por el cumpleaños del italiano. Él y la modelo venezolana acudieron a un restaurante junto con varios amigos quienes tampoco perdieron la oportunidad de captar algunas escenas de la velada. "Happy birthday to me", escribió el también DJ en sus Instagram Stories al compartir un video en el que se veía a su guapa novia acercarse a él para felicitarlo y darle un dulce beso. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida", escribió ella por su parte al compartir otro clip de aquel momento. El momento cumbre del festejo llegó cuando les llevaron a la mesa un pastel con sus inciciales y adornado con varias bengalas. Unidos a una sola voz. los presentes entonaron Tanti auguri a te (Feliz cumpleaños a ti).

VER GALERÍA

Esa fue la primera pero no la última tarta de cumpleaños que recibió Gianlucca por su cumple, pues si bien recibió la nueva vuelta al sol en el restaurante, aún quedaba más celebración por delante. Tanto él como Sharon compartieron imágenes de la segunda parte del festejo, esta vez con bajo el sol y con un espectacular mar azul como telón de fondo. La pareja y algunos amigos navegaron en un yate -al parecer por los alrededores de Capri- donde el empresario recibió otro pastel, pero esta vez de manos de su novia. La venezolana sorprendió a su galán con el postre, adornado también con las inciales de su nombre, y él reaccionó abriendo los brazos para darle un gran abrazo. Ante la mirada de sus seres queridos, la pareja se dio un efusivo beso, escena que quedó plasmada en fotos y videos que el italiano y su pareja retomaron en sus cuentas de Instagram.

Además de las muestras de afecto que Sharon le dio a su galán en vivo y a todo color, no podía faltar una dedicatoria especial en redes sociales, las cuales se han convertido en un espacio muy importante para ellos para expresarse y compartir con sus seguidores los momentos más especiales. La venezolana compartió un video hecho con una recopilación de momentos felices junto al empresario, en el que su pequeña hija Blu fue también una de las protagonistas. "Feliz cumpleaños mi amor, celebro tu vida y ¡todo lo que eres! Tu resiliencia, disciplina y corazón me han enseñado un sinfín de lecciones y siempre serán una inspiración para mí", escribió la modelo etiquetando a Vacchi. "De la mano, caminaremos en esta aventura a veces hermosa, a veces desafiante, llamada vida. Porque como siempre me dices, para llegar al destino, necesitamos estar juntos", finalizó su mensaje.

Se abrió por completo, más allá de las redes sociales

El pasado mes de mayo, Gianluca hizo su gran debut en la pantalla al protagonizar un documental sobre su vida, el cual profundizó en su faceta familiar y mostró mucho más de lo que suele compartir más en redes sociales. "Esta película ha sido un viaje increíble y estoy super orgulloso de mostrarles todo lo que las historias nunca podrán contar", expresó entonces el italiano al presentar esta producción que corrió a cargo de Amazon Prime Video. "Abrimos nuestras puertas, corazones y almas por completo, y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Estoy tan emocionada de compartir tu verdadera historia", expresó por su parte Sharon. Aunque muchos podrían pensar que todo es color de rosa en la vida de esta famosa pareja, o cierto es que les ha tocado enfrentar situaciones difíciles, empezando por el dignóstico que tuvo su hija cuando nació y que la llevó ser operada con apenas unos meses. También, las ser un personaje público, no se ha salvado delas críticas, incluso hace unos meses se vio envuelto en la polémica por unas acusaciones que el negó rotundamente.

VER GALERÍA