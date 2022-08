¿Un hermanito para sus hijas? Marisol González responde: 'No, ya, ya paramos' La ex conductora del programa Hoy habló de la conversación que tuvo con su esposo para decidir sus planes en este terreno

Desde su salida del programa Hoy, Marisol González se enfoca en sus diversos proyectos profesionales y a pasar tiempo en familia, cuidando de sus hijas, Marisol y Luciana, de 7 y 4 años, tarea que emprende con orgullo en conjunto con su esposo, el exfutbolista Rafael Márquez Lugo. Así mismo, la conductora de televisión no descuida su contacto con el público que la apoya, por lo que recientemente realizó una sesión de fotos para sus redes sociales, contenta de compartir vistazos de su día a día y de su pasión por la moda. Por ahora, también se encuentra feliz por la celebración de su pasado aniversario de bodas, 8 años desde que ella y su marido se dieron el “sí, acepto”, y 10 de estar juntos, una etapa en la que además han replanteado varias circunstancias de su vida en pareja, como el hecho de reflexionar sobre si desean o no tener otro bebé.

Con la amabilidad que la caracteriza, Marisol habló frente a las cámaras del matutino Hoy, en donde respondió con firmeza si entre sus planes está el de volver a embarazarse para dar un hermanito a sus hijas. “No, ya, ya paramos”, dijo con seguridad y en tono simpático, para luego revelar que uno de sus mayores deseos fue el de buscar tener un niño, aunque esa situación cambió de un instante a otro. “Sí me quedé en algún momento con el antojo del niño pero ya cuando se cruzó la pandemia dijimos: ‘Estamos bien así, lo hablamos y estamos muy contentos”, explicó la guapa tapatía, quien de esta manera descartó un futuro embarazo, pues por ahora prefiere concentrarse en sus actividades como mamá de dos y en los proyectos profesionales que pudieran surgir.

Para Marisol, ser madre es una faceta que la llena de total motivación. En una pasada charla con el matutino se refirió a esta circunstancia, describiéndola como su mayor prioridad en la vida, un sueño que logró hacer realidad de la mano de Rafa Márquez Lugo, con quien escribe las páginas de una historia colmada por gratos instantes. “Mis hijas son lo más maravilloso que tengo… Son mi todo. Siempre quise tener una familia, yo decía: ‘Antes de lo profesional para mí mi mayor sueño es tener una familia como la que yo tuve porque sé que es el pilar y lo que te va a durar toda la vida…”, contó en 2019 para el segmento titulado A Corazón Abierto.

La presentadora además relató en aquella ocasión cómo fue que tras sus embarazos, y dedicada al cuidado de sus hijas, tuvo que acoplarse a su nueva realidad, algo que no fue sencillo pero que poco a poco logró conseguir. “Yo intenté dejar de trabajar cuando nació Marisol pero me estaba volviendo loca, después de venir de un ritmo de trabajo tan acelerado con Televisa Deportes, que era viaje tras viaje… Con mi segunda hija sí me costó mucho sentirme bien en todos los sentidos… de repente me sentía triste, muy cansada…”, confesó, por lo que tuvo que acudir con el médico quien la pudo guiar en el proceso de manera satisfactoria.

8 años como esposa de Rafa Márquez Lugo

Otro de los motivos que enciende de felicidad en el corazón de Marisol González es el de los años de matrimonio con Rafa, con quien ha construido un proyecto de vida colmado de planes. A propósito de su reciente aniversario de bodas, ella reveló cómo marcha todo para ambos, cuidando de su familia y ocupados en sus respectivos proyectos. “Cumplimos 8 años de casados y llevamos ya en total 10… Feliz con mi esposo, muy contenta. Hace poco nos fuimos de viaje, hicimos un temazcal juntos, mi esposo anda ahorita muy metido como en el rollo de la meditación, yoga, se mete diario a los hielos. Me gusta porque se siente una energía diferente en la casa, él a mí me transmite esa paz. Somos como el equilibrio, yo siempre soy como muy desesperada, impaciente, hiperactiva. Y él es como todo paz, tranquilidad…”, dijo.

