Adrián Uribe recuerda uno de los momentos más duros de su vida: 'Vi la muerte de tú a tú'

La vida le sonríe a Adrián Uribe en todos los aspectos, pues ha encontrado el equilibio perfecto entre su faceta profesional y su lado familiar. El intéprete disfuta al máximo cada momento junto a su esposa Thuany Martins, mientras mira crecer a su pequeña Emily, que el próximo mes de octubre clebrará su segundo cumpleaños. Asimismo, su carrera no podría estar en mejor momento, pues luego de conducir el exitoso reality ¿Quién es la máscara?, ha participado en otros proyectos tanto en teatro como en televisión. Pero no todo ha sido color de rosa para el intérprete, en años anteriores le tocó enfrentar situaciones difíciles. El también comediante, que el año pasado se despidió de su padre por última vez, enfrentó hace tiempo una crisis de salud que lo llevó al límite. Agradecido por haber librado aquella adversidad, Adrián ha compartido algunos detalles de lo sucedido entonces, cuando sintió que su vida podría llegar a su fin.

El tiempo ha pasado desde que en 2018 Adrián fue hospitalizado a causa de un fuerte dolor que resultó ser peritonitis. Este padecimiento complicó su estado de salud al grado de que estuvo más de dos semanas en cuidados intensivos, mientras en su mente persistía la incertidumbre sobre su futuro. El actor no olvida aquel angustiante momento, pero lo recuerda con mucha gratitud, pues pese a lo duro que fue, le ayudó a ver todo con otros ojos. "Por eso estoy tan contento todos los días. Yo creo que cuando uno está en un momento tan complicado, tienes otra perspectiva de vida. Ahora vivo pleno", comentó en entrevista con TVyNovelas al rememorar aquel instante en el que estuvo al borde de la muerte. "Estuve en terapia intensiva por más de 15 días, estuve conectado y no sabía lo que ibaa pasar", contó. "No sabía si iba a despertar al día siguiente. Vi la muerte de tú a tú como nunca lo había vivido", agregó.

Tras superar aquel tremendo bache de salud, Adrián le dio un giro a su vida y empezó a conducirse de una manera distinta, restándole importancia algunas cosas que antes le preocupaban. "Ahora vivo diferente, con mucha gratitud y ya no me desgasto en tonterías como lo hacía antes, no quiero cambiar el mundo, no quiero hacer las cosas a mi manera, como solía hacerlo", comentó. "Porque soy una persona perfeccionista, y si no se hacían las cosas como yo decía, la pasaba mal", admitió sobre su actitud antes. "Eso ya no", aseguró. El actor confesó que su fue le ayudado a sobrellevar estas situaciones complicadas. "De repente la vida te pone en una cama de hospital y te dice: 'Aquí no tienes el control tú', solamente lo tiene un poder superior, Dios o en lo que tú creas. En mi caso yo creo en Dios....", reconoció.

Cuando tuvo su crisis de salud, la vida de Adrián era completamente distinta de lo que es ahora, pues hoy en día tiene todo aquello que anhelaba entonces. "Hace cuatro años yo estaba soltero. Nada más tenía a mi hijo adolescente", recordó, refiriéndose a su primogénito Gael. "Pero no sabía qué iba a suceder con mi vida", admitió. "Yo quería rehacerla, rehacer una familia, encontrar a la mujer de mi vida, tener una niña, y todo eso que te estoy diciendo que yo quería, lo tengo ahora: tengo una esposa hermosa en todos los aspectos", comentó Uribe, quien el pasado mes de mayo celebró su primer aniversario de bodas con Thuany. Y en cuanto a su paternidad las cosas también son como las soñó. "Esa niña (Emily) de dos años es mi adoración y también tengo a mi primogénito, de 19, a quien igualmente amo".

El simático consejo que le dio Adal Ramones

Adrián está feliz y satisfecho en lo profesional, pues ha podido reinventarse a través de nuevos proyectos y en distintas plataformas. El intérprete estrenará en unos meses la película Infelices por siempre, además de que dentro de poco saldrá al aire un show nocturno tanto en Televisa como Univision. Mientras se alista para estos lanzamientos, Uribe disfuta el éxito que ha obtenido con su gira por Estados Unidos con ChavoRucos, espectáculo que protagoniza junto a Adal Ramones. Al hablar de sus planes a futuro, Adrián compartió la simpática recomendación que justamente le dio su colega y amigo. "Adal me dio un consejo': trabajar menos y que te paguen más", dijo entre risas. "Ahora quiero ser más selectivo y diversificarme, me gustaría ser productor", confesó, y además compartió que se está preparando en cuanto al idioma pues también le gustaría incursionar en la industria del entretenimieno estadounidense.

