¿Ha encontrado un nuevo amor Malia Obama?

A pesar de que hace más de cinco años que Barack Obama y su familia dejaron la Casa Blanca, esto no significa que el mundo haya dejado de poner la mirada sobre ellos. Mientras el expresidente y su esposa, Michelle Obama, llevan una vida pública muy conocida con todo tipo de iniciativa y proyectos, sus hijas han decidido mantener su privacidad y continuar con sus estudios como lo tenían planeado. Por esto cada vez que se les ve en público surge una nueva noticia, como ha sido el caso de Malia, quien en las últimas semanas ha sido vista en repetidas ocasiones con un misterioso acompañante. Después de que aquel primer amor universitario que tuvo se hiciera tan popular, ésta es la primera vez en la que se le vuelve a vincular amorosamente con alguien. Aunque en las imágenes no se les ha visto en una situación romántica, los tabloides británicos han especulado que este chico se trata del nuevo amor en la vida de Malia.

Según el Dailymail, el joven con el que se ha visto a la hija mayor de los Obama -de 24 años- en las últimas semanas es el productor musical Dawit Eklund, que cumplirá la próxima semana 33 años. El tabloide reporta, que el padre de Dawit fue oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, trabajando en diferentes embajadas en África. Con raíces etíopes por parte de su madre, el sello discográfico del chico se especializa en música de aquel país y curiosamente, la productora está basada en Washington D.C., lugar que fuera la residencia de Malia durante los años de mandato de su padre. La familia de Dawit está basada en Costa de Marfil, en África, pero sus padres mantienen su propiedad en la capital estadounidense.

Malia se mudó a Los Ángeles tras haber terminado sus estudios universitarios y se sabe que se encuentra trabajando en la producción de Donald Glover, en la que participa como guionista. A pesar de que en ningún momento han sido capturados en una actitud romántica, Malia y Dawit se han dejado ver juntos en varias ocasiones durante las últimas dos semanas, la más reciente, este jueves cuando visitaron el Los Angeles County Museum of Art. Risas cómplices y una gran cercanía es la que se ha podido ver en las imágenes que los paparazzis han tomado de la graduada de Harvard y su nuevo acompañante.

Quién era el novio de Malia

Aunque ha llevado su vida tras su partida de la Casa Blanca lejos de los reflectores, hace unos años se supo que Malia tenía un novio formal. Se trataba de Rory Farquharson, de Gran Bretaña. A pesar de que la relación se llevó en total discreción, el exmandatario llegó a comentar sobre el novio de Malia. “Aunque yo no quería que me cayera bien, lo hizo porque es un buen chico”, dijo entre risas en The Bill Simmons Podcast en diciembre del 2020, mientras bromeaba sobre lo sorprendido que estaba por lo mucho que comían los chicos de esa edad.

Por su parte, Michelle también se refirió brevemente a los galanes de sus hijas el año pasado durante su última aparición en el show de Ellen Degeneres, cuando recordó que la primera vez que fue, ellas solo querían conocer a los Jonas Brothers: “Ahora están trayendo a hombres a la casa. Ahora tienen novios y vidas reales y todo eso. Han crecido frente a nuestros propios ojos y lo están haciendo bien”.

