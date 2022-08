Andrea Legarreta de sus 24 años en Hoy: 'He tenido etapas complicadas'

En palabras de Andrea Legarreta, casi la mitad de su vida ha transcurrido frente a las cámaras del programa Hoy, algo de lo que se siente plenamente orgullosa, pues aunque este reto no ha sido sencillo, en cada emisión es capaz de dar lo mejor de sí misma. Así lo dejó ver la conductora del popular matutino de Televisa, que recién cumplió 24 años de permanecer al aire como uno de los espacios de mayor audiencia en la televisión mexicana. Con total apertura, la presentadora habló de cómo asume este periodo de su desarrollo profesional, sin omitir esos sinsabores a los que ha hecho frente en diversas ocasiones, producto de la constante exposición mediática a la que por supuesto se encuentra acostumbrada.

A propósito de los 24 años de Hoy, Andrea hizo una reflexión de su trabajo en el programa en el que actualmente comparte el foro con Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Tania Rincón, Arath de la Torre y Andrea Escalona. “Muy agradecida, muy orgullosa. En verdad me siento querida, me siento arropada también por el público. Han sido distintas generaciones que nos han visto, que me han arropado como su familia, que me han acompañado en las buenas, en las malas, que en momentos a lo mejor me han dado mi jalón de orejas, y pues yo tratando de crecer y de aprender con los errores, con lo bonito…”, dijo durante una charla concedida al periodista Edén Dorantes para su canal de YouTube.

Lo cierto es que en el quehacer cotidiano de permanecer al frente de un programa matutino en vivo, de lunes a viernes, nunca se está exento de las críticas y señalamientos. Esta circunstancia no ha sido sencilla para Andrea, pero nunca ha bajado la guardia cuando se trata de sacar adelante sus compromisos profesionales, según explica. “He tenido etapas complicadas, personales o familiares y también en lo laboral. En algún momento salía a cuadro todos los días mientras en las redes y en diferentes lugares me estaban amenazando hasta de muerte y no quería estar…”, confesó en otro instante de la charla en la que dijo sentirse agradecida por la colección de recuerdos acumulados a lo largo del tiempo.

Pero más allá de las adversidades, el público ha sido la mayor motivación para Andrea, siempre dispuesta a brindar una sonrisa a todos aquellos televidentes fieles a la emisión que tuvo como antecedente el programa Hoy Mismo, conducido por el periodista Guillermo Ochoa. “Simplemente estar ahí frente a la cámara y quitarme ese saco de dolor y ese momento de tristeza, quitármelo para tratar de sonreír y hacer que a lo mejor otra persona que tal vez la está pasando mal también pueda tener un mejor momento (es lo mejor)…”, explicó la guapa presentadora, quien reiteró su agradecimiento por esta oportunidad que le permitió forjar una carrera en televisión de las más reconocidas.

Toda una vida en Hoy

Para Andrea Legarreta su permanencia en Hoy no solo ha implicado desarrollar sus actividades como conductora, pues en más de una ocasión ha compartido instantes entrañables de su vida personal, desde sus embarazos hasta su boda con Erik Rubín, tan solo por mencionar algunos. “Toda una vida. Yo sí creo y no lo veo como un trabajo, es una bendición para mí, es como parte de mi ADN. Sin duda es parte de mi vida, tiene como casi la mitad de mi vida, de años en esto, en el programa Hoy. Hemos vivido muchas cosas, hay cosas que la gente no ve, simplemente a veces es fácil, ‘prendo la tele, la apago y ya’. Somos seres humanos, como todos, hemos llegado a trabajar con dolores muy fuertes, emocionales o físicos o familiares, en situaciones de mucha angustia y estamos siempre tratando de sonreír y de dar la mejor cara, para que la gente pueda desconectarse de sus propios problemas. Es un trabajo muy bello…”, contó.

