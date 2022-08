Andrea Escalona revela que trabajará hasta el final de su embarazo

Hace poco más de un mes, Andrea Escalona anunció emocionada su embarazo. La conductora del progama Hoy compartió esta buena nueva en el foro, donde de inmediato fue arropada por el cariño de sus compañeros. De hecho, fue también en este espacio televisivo donde reveló días atrás el sexo de su bebé: un niño. Siempre sincera, ha confesado que si bien no estaba en sus planes escribirle a la cigüeña, su hijo es muy deseado, y que está ansiosa por conocerlo. La presentadora ha revelado además que por ahora se enfocará de lleno a su dulce espera y su carrera, por lo que ha descartado la posibilidad de celebrar pronto una boda con Marco, su galán, quien es ajeno al medio. Cuestionada recientemente sobre sus planes, Andy ha contado que tiene previsto trabajar hasta el último momento, ello con una condición muy importante.

Ilusionada, Andrea disfruta cada día de su embarazo, y ha sido muy abierta al compartir con el público los detalles de esta etapa tan especial. "Cada vez lo siento más y es algo súper bonito", comentó en una charla el periodista Edén Dorantes difundida en YouTube. "Me siento muy feliz, me siento muy contenta, me siento muy tranquila", agregó la conductora, quien ha revelado que hasta ahora los síntomas que ha presentado han sido muy leves. Tan bien se ha sentido Andy a lo largo de las 20 semanas que lleva de gestación, que está convencida de que trabajará hasta el último momento. "Yo les dije a mis jefes, a mi productora, que yo voy a estar de que pariendo casi en vivo", dijo entre risas. "Yo sí, si el médico sigue como hasta ahorita, si sigo teniendo un bonito embarazo como hasta ahora gracias a Dios, yo hasta al final", dijo respecto a su decisión de continuar con sus compromisos laborales en la recta final de su dulce espera. Además explicó que lo que tiene previsto es tomarse un tiempo después del nacimiento. "Sí me gustaría después unas semanitas más ya que nazca el bebé, pues quedarme un poquito más", comentó.

Andrea también compartió detalles sobre el momento preciso en el que le dé la bienvenida a su hijo, y se dijo abierta a las posibilidades, siempre teniendo en mente el bienestar de su bebé y el de ella. "Me gustaría (un parto) natural pero estoy muy abierta, tampoco me quiero aferrar a nada, estoy muy abierta... Ya sabes que depende la posición, de cómo venga", explicó. "Si nos lo podemos aventar natural pues me aviento, pero si a la hora de la hora ve algo pues hacemos la cesárea", comentó. Y es que actualmente muchos famosos han optado por recibir a sus bebén en casa, incluso mediante partos en el agua, haciendo del nacimiento también una ceremonia. Sin embargo, al parecer la presentadora de Hoy se inclina por acudir a un hospital y ponerse en las manos de un médico, ello con el fin de estar preparada en caso de que quiera una cesárea.

Días después de la revelación del sexo de su bebé, a la presentadora le tocó festejar los 24 años del programa Hoy, esto mientras aguarda a la celebración por su cumpleaños número 36, la cual será este fin de semana. En medio de estos días colmados de felicidad, ha sido inevitable para Andrea ponerse un poco nostálgica, pues ha admitido que echa mucho de menos a su mamá, la productora Magda Rodríguez, quien falleció en noviembre de 2020. "Son momentos súper bonitos, pero la verdad son momentos en los que sí me ha hecho falta mi mamá", confesó. "Es raro, porque sí es la emoción más grande y la felicidad más grande por mi bebé, del sexo...", dijo e hizo una pausa para recordar su gender reveal que se realizó con un paseo en bote. "Estaba en el barco y decía: 'Ay, cuánto lo hubiera disfrutado ella'. Y es que es bonito pero, cómo sigues haciendo falta'", dijo refiriéndose a su madre. "Es como una licuadora de sentimientos que he tenido esta semana", confesó. "No sé si sea también por las hormonas del embarazo", agregó simpática. "Pero vamos muy bien... De cierta manera aunque no esté pues sigue estando", comentó.

¿Considera celebrar boda y bautizo juntos?

La conductora de Hoy ya había confesado no tener planes de boda por el momento, pues está decidida a vivir su dulce espera con tranquilidad y sin presiones. En un encuentro con la prensa, a principios del mes pasado ahondó en las razones por las que descarta por ahora celebrar un enlace en una fecha cercana. "Lo primero que pensé (con el embarazo), fue 'qué felicidad', y no quería meter como presión... A ver, el vestido, y luego toda hinchada", expuso, además de que reveló que se sentiría limitada a la hora de celebrar. No obstante, dijo no descartar por completo la idea de casarse más adelante, incluso se mostró abierta a la posibilidad de hacer una celebración doble que incluya la boda y el bautizo de su bebé. "Eso me gusta más", dijo entonces ante el planteamiento de un reportero. "Que vaya de pajecito cargando la cola, eso ya se me hace como más ad hoc", agregó en tono de broma. "Ahorita estoy súper enfocada en mí, en el bebé, que todo esté bien, en nuestra salud y todo este proceso que está bien padre, y pues no quería como otras cosas que ahorita no...", comentó.

