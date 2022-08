Como muy pocas veces, El Canelo presume a su hijo Saúl Adiel siguiendo sus pasos en el boxeo

Para nadie es un secreto que Saúl El Canelo Álvarez es un boxeador talentoso, y que su talento y trabajo duro le han valido el éxito del que hoy disfruta. Pero más allá de su carrera, el tapatío ha demostrado ser un hombre entregado a su familia: marido cariñoso y un padre dedicado con sus hijos. Si bien el pugilista suele reservarse los detalles más personales de su vida, de vez en cuando comparte uno que otros vistazo de sus días fuera de los rings, desde sus viajes con su esposa Fernanda Gómez hasta los tiernos momentos con su hija Marifer, con quien él mismo ha reconocido pasa más tiempo debido a las circunstancias. Sin embargo, el corazón de El Canelo está ocupado por igual por esta nena, su hermana mayor Emily y el pequeño Saúl Adiel. Justamente ha sido este adorable niño quien, después de un tiempo alejado del ojo públio, ha protagonizado las más recientes publicaciones en redes sociales de su famoso papá.

Como todo padre orgulloso, Saúl Álvarez no pierde la oportunidad de mostrar los logros de sus hijos, no por nada ha presumido anteriormente las medallas obtenidas por su primogénita en equitación, o los avances en la lectura, en el caso de su hija pequeña. Y ahora ha sido el turno de compartir las hazañas de Saúl Adiel, hijo de la relación que el boxeador mantuvo años atrás con la tapatía Nelda Sepúlveda. El Canelo tomó sus Instagram Stories para compartir un breve video de su hijo ni más ni menos que practicando box. El clip mostró al niño, quien el próximo mes de septiembre celebrará su cuarto cumpleaños, usando un short rojo, camiseta negra, tenis, y por supuesto, guantes a su tamaño, mientras practica con el entrenador de su papá, Eddy Reynoso.

Y tal parece que no es la primera vez que este pequeño practica el boxeo, pues a su corta edad mostró gran destreza y agilidad al lanzar golpes. Eddy se puso de rodillas para estar a la altura del niño, y de lo más paciente le explicó cómo defenderse y esquivar los ataques de su rival. El video permitió ver la gran concentración de Saúl Adiel en esta práctica, pues se veía que se tomaba muy en serio lo que estaba haciendo. Estas imágenes enternecieron a los seguidores de El Canelo, quien además expresó su orgullo y felicidad al ver a su hijo tan entusiasmado al seguir sus pasos. "Lo trae en la sangre", escribió, y además agregó el hashtag #littlechamp (pequeño campeón). Álvarez también retomó en sus Stories la publicación del canal deportivo DAZN, cuyas cámaras al parecer estuvieron presentes en una sesión de entrenamiento padre e hijo. "Canelo y Canelito. El legado continúa", dice la publicación, en la que además se compartieron tres fotos del pugilista y su pequeño en el ring de un gimnasio. No es la primera vez que el El Canelo muestra que su hijo comparte su amor por el boxeo, pues ene nero del año pasado publicó un momento junto a él en el ring.

Lo difícil que ha sido no estar tanto con sus hijos como quisiera

Hacía ya un tiempo que El Canelo no compartía fotos de su hijo varón. Fue en junio del año pasado cuando publicó en Instagram una linda postal de él posando junto a sus dos hermanas. "Mis tres hijos. Todo el amor". El pugilista ha reconocido que no pasa el mismo tiempo con todos sus hijos, y ha admitido que esta situación es difícil para él. En abril de 2021 se sinceró al respecto en una entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger, quien lo cuestionó diectamente sobre lo que implica tener hijos con diferentes mamás. "Es muy difícil, es demasiado difícil porque no les puedo poner la misma atención", admitió. Emily, la hija mayor de Álvarez, es fruto de la relación que mantuvo en su juventud con Karen Beltrán, luego sigue Marifer, a quien tuvo con Fernanda Gómez, quien hoy es su esposa. Y el más pequeño es Saúl Adiel.

El boxeador tapatío habló entonces de lo desafiante que le ha resultado estar con sus hijos. "La niña más grande, de hecho, lloré con ella en Miami porque… Muchas cosas, que pasan", comentó, sin entrar mucho en detalles, pero es sabido que Emily vive con su mamá y dedica gran parte de su tiempo a la equitación. "Y es muy difícil para mí estar, estoy por teléfono y les hablo todos los días, pero es muy difícil estar personalmente porque yo estoy en San Diego, estoy entrenando o con mis cosas", explicó. Sin embargo, en el caso de su hija María Fernanda, las circunstancias han permitido pasar más tiempo con ella. "Pues con la niña mas chiquita estoy con su mamá, entonces llego a mi casa y pues estamos ahí todos, no hay tanto problema, pero con los otros dos pues es difícil porque no estoy con ellos”, admitió. "Espero que un día pueda ser más fácil", comentó.

