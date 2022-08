¡Felices 8! Los Derbez celebran el cumpleaños de Aitana

No solo unir su vida en matrimonio fue el mayor anhelo de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Dos años después de su enlace, -del que recientemente conmemoraron una década-, hicieron realidad el sueño de convertirse en papás al dar la bienvenida a Aitana un 4 de agosto de 2014. Desde ese entonces, la familia al completo disfruta de las alegrías de la pequeña, quien ahora está de celebración por su cumpleaños número 8. Como ya es costumbre, el famoso matrimonio dedicó emotivos mensajes a la niña, orgullosos de disfrutar esta etapa de total plenitud y realización, algo que sin duda los ha conmovido e inspirado para reiterar una vez más el infinito amor que tienen por su hija.

Cercano como suele ser con sus seguidores, Eugenio tomó sus redes sociales para hacer partícipes a sus fans de este festejo, publicando un video con diversos instantes protagonizados por Aitana. En el mismo, el también actor y productor de cine, realizó un acróstico con el nombre de su hija para destacar así sus cualidades personales. “A de amorosa, I de inteligente, T de traviesa, A de aventurera, N de noble y A de alegre”, se puede leer en el clip de tan solo algunos segundos de duración. Así mismo, agregó un breve mensaje para expresar lo significativo que fue para él volver a abrazar la paternidad. “Han pasado 8 años desde que vi por primera vez la carita de Aitana. 8 años de aprender a ser papá otra vez”, escribió.

Con el sentimiento a flor de piel, Alessandra también felicitó a su hija y lo hizo de una manera especial, al publicar un video con una breve retrospectiva de sus años como mamá, un tiempo de gratas experiencias y de valiosos aprendizajes, como anteriormente ha compartido en algunas entrevistas. Para hacer más emotiva su dedicatoria, la cantante escribió un texto para ahondar así en su sentir y en lo plena que se siente en su faceta como mamá. “¡Feliz cumpleaños, Aitana! Princesita hermosa, me llena de felicidad celebrar un año más de tu vida. Me haces sentir la mamá más afortunada del planeta…”, escribió la intérprete en las primeras líneas de su mensaje.

Alessandra dijo sentirse agradecida por llevar de la mano a su hija, a quien le reiteró sus mejores deseos en esta nueva vuelta al sol. Eso sí, no olvidó destacar las cualidades de la niña, quien a su corta edad da muestras de su desenvolvimiento y carisma. “Agradezco in finitamente la dicha de verte crecer, sonreír, aprender, cantar, disfrutar, bailar, soñar y conquistar cada pequeña victoria con la que construyes nuestro mundo perfecto. Dios bendiga eternamente tu corazón noble e ilumine ti camino. ¡Felicidades! Te amo con todo mi corazón, vida mía. Feliz cumpleaños”, finalizó Rosaldo.

El nacimiento de Aitana, la alegría de los Derbez

En días pasados, Alessandra Rosaldo habló de cómo el nacimiento de Aitana logró llevar por un nuevo rumbo la dinámica familiar, un instante tan crucial que permitió a los Derbez fortalecer su cercanía. “Aitana llegó a unirnos todavía más… Entonces ya todo empieza a fluir ya mucho más armonioso, mucho más bonito, muy diferente. Y cuando llega Aitana todo es un desborde de amor y una cosa hermosa, y los hermanos como que se unen más, obviamente está la tensión ahí…”, contó la intérprete en entrevista para el canal de YouTube de Angie, Meli y Oli, con quienes se sinceró sobre varios de los aspectos familiares que han cambiado a lo largo de sus años como esposa de Derbez.

De la misma manera, Eugenio habló anteriormente de lo mucho que logró cambiar la mirada a partir del nacimiento de Aitana. “Cuando llega Aitana hice las paces con la paternidad, ya desde un lugar diferente, yo mucho más maduro, con diferentes prioridades. Ahora busco a mis hijos mucho más que antes, porque quiero resarcir la falta. El otro día me dijo Vadhir, ‘Papá, desde que llegó Aitana nos vino a unir más a todos’, y si es cierto, el cariño que le tengo a ella, me hizo darme cuenta de todo lo que les faltó a ellos y ahora estoy tratando de compensarlo. Los busco más, nos reunimos más y hay cierta culpabilidad pero me siento mucho más maduro, mucho mejor padre y mucho mejor ser humano con mis hijos…”, dijo el comediante en 2018 en entrevista con Adela Micha.

