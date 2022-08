Ferdinando Valencia a tres años de la partida de su hijo Dante: 'Por favor, nunca me olvides' El actor y su pareja, Brenda Kellerman, dedicaron emotivos mensajes a su bebé

Conmovidos, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman honraron la memoria de su pequeño Dante. A tres años de la partida del niño, -quien perdió la batalla contra la meningitis con tan solo tres meses de nacido-, la pareja atesora el recuerdo del bebé como uno de los más preciados, por lo que las muestras de cariño han sido constantes a lo largo de este periodo, en el que además han encontrado refugio en su hijo Tadeo. Con el corazón en la mano, ambos dedicaron sinceros mensajes en los que expresan su infinito amor, retomando algunas de las fotografías del álbum familiar que fueron capturadas por aquellos días. De esta manera, los actores mantienen vivo el recuerdo de su bebé, seguros que de alguna manera su presencia siempre los acompaña.

Tan cercano como siempre a sus fanáticos, Ferdinando tomó sus redes sociales para hacer pública su profunda dedicatoria, la cual redactó en segunda persona para confesarle al pequeño lo mucho que lo echa de menos. “¡3 años extrañándote! Si me escuchas, si lo sabes, no me olvides, porque sin importante donde estés, yo, el que estoy aún aquí, sigo siendo tu padre y amándote como tu padre…”, escribió el actor en las primeras líneas de su texto, ilustrado con un álbum de fotos cuya primera imagen es la de él cargando a su hijo. El actor además incluyó postales en las que posa junto a Brenda, acompañados también de Tadeo recién nacido.

Ferdinando además remató sus palabras de la manera más significativa, elevando una petición a su hijo, misma que siempre ha hecho desde el instante de su dolorosa partida, un doloroso giro que cambió su vida y la de Brenda para siempre. “Hasta encontrarnos, Dante. Por favor nunca me olvides”, dijo el intérprete. Por supuesto, las reacciones de sus fanáticos y amigos cercanos del medio del espectáculo fueron inmediatas, entre ellas las de Horacio Pancheri y Ariadne Díaz, quien logró conmoverse con esta muestra de cariño. “¡Qué palabras tan lindas, Ferdi. Les mando abrazos a ti y a tu familia”, dijo la actriz, quien recibió un agradecimiento del actor, que ha contado con el apoyo incondicional de sus colegas durante estos años.

Las palabras de Brenda Kellerman a su bebé

De la misma manera en que lo hizo Ferdinando, Brenda Kellerman expresó su sentir al cumplirse tres años de la partida de Dante, reiterándole el infinito amor que le tiene, mismo que ha trascendido más allá de lo terrenal. “Mi angelito hermoso, cómo te extraño. Ya tres años sin tenerte…”, dijo la actriz en su mensaje, el cual acompañó de una fotografía en la que aparece abrazando a su bebé. “Hoy el cielo está de fiesta, te amo, mi vida”, finalizó. Algunos famosos como África Zavala reaccionaron a sus palabras, externando así su empatía por este momento familiar tan importante.

Por si fuera poco, la memoria de Dante también fue honrada por su hermanito Tadeo, pues a través de la cuenta de Instagram llamada @nuestrosmellizos, dada de alta por Brenda y Ferdinando a propósito del nacimiento de sus hijos, fue publicado un breve texto en el que se plasma la voz del pequeño. “Gracias hermanito por cuidarme y abrazarme siempre. Te amo mucho. 3 años, mi ángel”, se puede leer. Estas palabras fueron ilustradas con una foto de los niños recién nacidos, la cual recibió miles de “me gusta” y los sentidos comentarios de quienes se han mostrado solidarios con la pareja, siempre abierta a compartir sobre los acontecimientos que han marcado su entorno personal.

