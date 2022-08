Con el corazón en la mano, Dulce María comparte la dura partida de un ser querido

La cercanía que Dulce María mantiene con sus seguidores es tal, que a lo largo de este tiempo no solo disfruta compartir vistazos en sus redes sociales de su etapa en la maternidad y de su vida familiar, pues en algunas ocasiones se toma la libertad de abrir su corazón sobre aspectos más personales. Esta vez, la actriz y cantante se expresó sobre un doloroso momento por el que atraviesa; el de la partida de un ser querido a quien le dedicó emotivas palabras, a manera de reflexión sobre lo importante que es valorar cada instante de la existencia. Así mismo, la intérprete recibió mensajes de aliento tanto de sus amigos cercanos como de sus fans, siempre fieles a mostrarle su respaldo cuando esto sea necesario.

La reciente dedicatoria de Dulce María en su cuenta de Instagram causó conmoción, pues reveló que lamentablemente falleció uno de sus tíos, con quien al parecer tenía un estrecho lazo de confianza y cercanía. Sensible, abordó lo doloroso que le resulta esta partida, consciente de lo que implica el paso del tiempo en la vida de los seres humanos, algo que quiso expresar a través de su mensaje. “A veces ya no hay más tiempo, somos relojes de arena, cada grano cuenta, son segundos de vida, corriendo, pasando y no sabemos cuánta arena le queda a nuestro reloj. Hagamos que cada segundo cuente…”, escribió la ex RBD en su publicación, la cual dio a conocer el 2 de agosto, una noticia a la que de inmediato reaccionó su esposo, Paco Álvarez, quien agregó algunos emojis de caritas tristes y corazones.

Aunque Dulce María no ahondó en detalles de cómo se dio la relación con su tío, la cantante hizo evidente el enorme cariño que le tuvo, por lo que en la continuación de su breve escrito se mostró agradecida por el tiempo que juntos compartieron. “Hasta siempre, tío Sergio. Ya nos volveremos a ver. Gracias por tu vida y cariño. Ya estás en un mejor lugar, libre, lleno de luz y con mis abuelitos. Te queremos y te recordaremos siempre hasta que nos volvamos a encontrar”, finalizó la actriz, quien en varios momentos ha hablado de lo importante que es para ella mantenerse cercana a su familia, algo que ha dejado claro en instantes como este.

La intérprete además ilustró sus palabras con un par de fotografías en las que aparece su tío durante sus años de juventud, postales que han acumulado miles de “me gusta” y varias reacciones de apoyo. “Lo siento mucho”, “te quiero”, “te amamos”, “mucha fuerza”, fueron tan solo algunos de los mensajes con los que sus seguidores expresaron su empatía hacia la estrella, quien se enfrenta a este agridulce episodio mientras se encuentra enfocada en su maternidad así como en sus actuales proyectos profesionales.

Su reciente regreso a los escenarios

Fue a finales de junio cuando Dulce María vivió una de las noches más especiales al regresar a los escenarios, esta vez como parte del elenco de estrellas del 2000s Pop Tour. Al mismo tiempo, tuvo que replantear su dinámica en casa, pues tampoco se ha apartado de su hija María Paula, quien nació en diciembre de 2020. “Lo ensayos están a full y llego a la casa y soy mamá y esposa. Ayer llegué a las 2 de la mañana y se levantó, porque me escuchó y quería jugar conmigo. Se me rompe el corazón cada vez que me tengo que ir, porque he estado con ella casi todo el tiempo pegada. Pero también llego aquí y cantó y es algo que también disfruto mucho”, dijo en entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

