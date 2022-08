El programa Hoy celebra 24 años al aire

Sin duda alguna, el programa Hoy es uno de los más importantes dentro de la televisión mexicana. Y es que por más de dos décadas el matutino de Televisa ha encontrado la forma de reinventarse y adaptarse a los cambios generacionales, logrando estar en el gusto del público a lo largo de todos estos años. Uno de los pilares de este show es Andrea Legarreta, quien prácticamente ha estado al frente de la emisión a lo largo de toda su historia, engalanando la pantalla con su gran carisma y talento. Algo que sus compañeros del programa han reconocido durante la celebración del aniversario 24 de Hoy, quienes le demostraron todo su cariño y admiración a la presentadora, al tiempo que Andrea agradecía al público por permitirles entrar hasta sus hogares a través del programa Hoy a lo largo de estas dos décadas.

Como era de esperarse, la celebración ha sido por todo lo alto, por lo que incluso vimos llegar a gran parte del elenco de Hoy a bordo de una limosina, quienes caminaron por una alfombra roja en la que ya los esperaba Andrea de lo más emocionada. “Estoy muy emocionada, muy conmovida, muy agradecida, con el público principalmente que ha estado acompañándonos durante 24 años, generaciones han crecido con nosotros, han bailado, cantado, llorado con nosotros…”, expresó la presentadora sumamente conmovida, mientras se reunía con todos sus compañeros del programa entre los que estaban Tania, Rincón, Andrea Escalona, Paul Stanley, Martha Figueroa, Arath de la Torre e incluso Carlos Arenas, quien apenas esta semana se unió al matutino como presentador invitado.

Antes de llegar al foro y mientras caminaban por la alfombra roja, Tania Rincón tomó la palabra para reconocer la labor de Andrea Legarreta al frente de esta emisión durante casi 24 años, pues recordemos que fueron dos años los que Andrea no estuvo en el programa, poniendo en alto su legado. “Si se escribe la historia de Hoy, tu nombre se escribe en letras doradas, con letras de oro, porque eres una parte importantísima, has sido una maestra para muchos, que todos los días nos enseñas con tu generosidad, siendo una persona amable, y por eso la gente se levanta tan de buenas y tan contenta con una mujer tan importante en el programa Hoy como tú lo eres”, expresó Tania conmovida.

A lo largo de la emisión de este 3 de agosto, la celebración ha continuado por lo que los seguidores de este programa han podido ser testigos del regreso de algunos de los exconductores del programa, que según detallaron han sido más de 50, entre los que pudimos ver a Martha Carrillo y Pedro Prieto, quienes emocionados se unieron a las conmemoraciones de este aniversario.

¿Por qué no estuvieron Galilea Montijo y Raúl Araiza en la celebración?

Aunque se trataba de una ocasión muy especial, desafortunadamente no pudieron estar presentes en este programa tan especial Galilea Montijo y Raúl Araiza, quienes se encuentran tomando unas merecidas vacaciones. Sin embargo, la guapa tapatía quiso ser parte de esta celebración por lo que mandó un lindo mensaje a todos sus compañeros: “No quería dejar pasar este momento para felicitar tantos años de Hoy… En Hoy he vivido y compartido muchísimas experiencias con todos ustedes, buenas, malas, risas, lágrimas… Ustedes han sido parte importante de mi vida: aquí me vieron crecer en muchos sentidos, me casé, fui mamá, he hecho amistades entrañables, nos hemos vuelto una familia, confidentes, nos ayudamos unos a los otros… Más allá de todo lo que se pueda decir, la verdad es que hemos hecho un gran equipo”, señaló la también actriz.

