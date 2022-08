¿Amber Heard vendió su casa de California para poder pagar a Johnny Depp?

Luego de haber sido declarada culpable por difamación premeditada en contra de Jhonny Depp y obligada a pagar hasta una suma de 10 millones de dólares al actor como indemnización, Amber Heard busca limpiar su nombre intentando reabrir su caso ante la corte, mientras se plantea algunos escenarios para lograr juntar la cantidad que le ha sido requerida por la autoridad. En ese contexto, la protagonista de Aquaman ha recurrido a varias instancias con la finalidad de cubrir la cuota impuesta por la autoridad lo antes posible, por lo que incluso ha recurrido a una aseguradora que le ayude a amortiguar parte de la deuda que hoy tiene con su ex. De hecho, algunos medios estadounidenses reportan que la intérprete ha tenido que vender su casa ubicada en el desierto de California con la finalidad de obtener un ingreso extra y completar la millonaria cifra que tiene que pagar.

De acuerdo con The New York Post, la increíble casa de la actriz, la cual habría sido su refugio tras haber perdido el juicio ante Jhonny Depp, en un intento de escapar de la presión mediática que desató su caso, fue vendida de forma directa a otro particular, sin que una agencia inmobiliaria haya fungido como intermediaria. De hecho, los registros de propiedad, citados por el mismo medio de comunicación, la casa se vendió el pasado 18 de julio por una cantidad de un millón de dólares.

Por la venta de esta casa, Amber Heard habría obtenido una ganancia de más de 500 mil dólares, pues ella la compró a inicios de 2019 justo a la mitad del precio en el que ahora la ha vendido, por lo que sin duda ha sido un buen trato para la actriz, según ha reportado The New York Post, que además ha revelado que los nuevos dueños del antiguo hogar de la intérprete son Rickard y Carol-Jeanette Jorgensen, fundadores de Jorgensen & Company LLC.

Busca invalidar el juicio

Luego de haber perdido la batalla legal en contra de su ex y de ser encontrada culpable por difamación, la actriz y su equipo legal estarían buscando invalidar el juicio, luego de haber encontrado una discrepancia en la identificación de uno de los miembros del jurado. Según detalla Radar Oline, el equipo legal de Amber habría presentado un documento en el que explican que dicha persona tendría que haber sido vetada por un problema con su identificación, por lo que se pide investigar a dicho miembro, al considerar que hay discrepancias entre la edad de nacimiento y su identificación oficial.

Y es que al parecerla persona en cuestión tenía marcada como fecha de nacimiento el año 1945, lo que "no concuerda con su edad real", como dice la moción. Algunos medios han informado de que el año correcto es 1970, un fallo que podría ayudar a la actriz a que se le conceda la opción de celebrar un nuevo juicio y reabrir el caso que tantos titulares ha acaparado en los últimos meses. Todo esto al tiempo en el que Johnny Depp intenta recuperar su vida y su carrera, alejado de todo el escándalo que lo rodeo este último año.