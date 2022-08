Alex Fernández revela que el Potrillo se ha refugiado en sus nietas tras la partida de don Vicente

Sin duda alguna, la partida de don Vicente Fernández ha dejado un profundo vacío en la vida de sus familiares y muy en especial en la vida de su hijo Alejandro Fernández, quien tenía una relación muy cercana al cantante y fue su inspiración a la hora de decidir hacer una carrera a través de la música mexicana. Sin embargo, el intérprete ha encontrado consuelo en sus dos nietas, Cayetana y Mía, las pequeñas de Camila y Alex Fernández, quienes le han devuelto la sonrisa al ‘Potrillo’ y le han dado una nueva ilusión en su vida, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde el cantante se ha dejado ver disfrutando al máximo de su faceta de abuelo y encantado con sus pequeñas nietas.

Así lo reveló Alex Fernández, el hijo mayor del intérprete, quien en una sincera entrevista habló de cómo han sido estos meses para su padre tras la muerte del ‘Charro de Huentitán’, un suceso que sin duda ha marcado la vida de Alejandro, quien sin duda resintió en lo más profundo de su corazón la partida de su progenitor. “Si le pegó (la muerte de don Vicente), aunque él diga que no, como que lo notas decaído, como triste… Empezó a engordar un chorro, por ejemplo, empezó a comer, él era como de ejercicio y se cuidaba la alimentación y todo, y de repente comía muchísimo de todo”, comentó el joven cantante durante una charla que sostuvo con el programa Sale Sol, quien admitió que su papá ha atravesado por un periodo de duelo muy profundo.

Sin embargo, la ilusión de ver que su familia comienza a crecer con la reciente llegada de Cayetana y Mía, lo tiene muy emocionado, por lo que su tristeza poco a poco ha comenzado a quedar en segundo plano, sin dejar de recordar todo lo que vivió al lado de su famoso padre, así como el legado familiar que le heredó. “Empezó a entrar al tema de la familia, como él ya poniéndose casi casi en el lugar de mi abuelo, de ahora yo soy el abuelo, ya también con las nietas nuevas, ya el teniendo como el: ‘ahora yo tengo que ser el pilar de la familia’, cuidarlos y estar como lo que era mi abuelo”, comento Alex.

De hecho, Alex reveló que tras la muerte de don Vicente, el ‘Potrillo’ decidió tomar un papel más activo dentro de la familia, buscando unirlos aún más. “Él estaba muy así como en su rollo, o sea, como que la familia la tenía ahí, pero ya estaba muy pegado en el trabajo, en su vida personal, viajando… Y como que a partir de esto, ya fue como ‘oigan, hay que estar más tiempo juntos, cenas familiares, vénganse aquí, vamos a estar juntos’, como que más familiar”, reveló el intérprete de temas como Te Amaré.

Alex y la experiencia de cantar al lado de su padre

En los últimos meses, Alejandro Fernández emprendió una gira llamada Hecho en México, en la cual se ha hecho acompañar en algunas fechas de su hijo Alex, quien ha decidido continuar con el legado de su padre y su abuelo en la música ranchera, por lo que para él ha sido muy importante el poder compartir el escenario al lado del ‘Potrillo’. “Al principio si era muy intimidante… Es de los mejores cantantes de Hispanoamérica, sino el mejor ahorita, y el mejor de la música mexicana, y voy a salir a cantar música mexicana, a su show, voy a jugar de visitante… Y aunque es mi papá es muy intimidante. Y ahora, curiosamente, cuando más seguro me siento y más cómodo en el escenario es cuando estoy cantando con mi papá, como que me da una seguridad, me siento en casa, me siento cobijado y cuanto canto con él me siento en paz”, confesó el joven intérprete.