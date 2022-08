Fernanda Castillo sobre el futuro de su hijo: 'Lo primero que quiero es que sea libre'

Fernanda Castillo está inmersa en una nueva etapa en la que ha podido conjugar las distintas facetas de su vida: como mujer, como mamá y como actriz. La estrella de Enemigo Íntimo está feliz por haber logrado este equilibrio, pues siempre ha reconocido lo importante que son para ella cada uno de estos aspectos. Después de la llegada de su pequeño Liam, y tras superar una crisis de salud, la intérprete pudo regresar al trabajo con una película que grabó el año pasado y que justamente se acaba de estrenar. También participó en ua exitosa puesta en escena, en la que no sólo reafirmó su amor por el teatro, sino que pudo constatar que a su corta edad, su hijo ya ha manifestado cierto gusto por algunos aspectos del mundo artístico. Pero Fernanda es consciente de que aún falta mucho tiempo para que su retoño decida qué camino tomar con respecto a su futuro, sin embargo tiene muy clara una lección que piensa darle en su momento, y que tiene que ver con la libertad y con cumplir sus sueños.

Entrevistada po La Hora ¡HOLA!, Fernanda reveló que tan difícil ha sido para ella dividir su tiempo entre el trabajo y su hijo, y admitió que para ella ha sido difícil separarse de su pequeño en los momentos en que tiene grabaciones. Sin embargo, dijo que ahora que Liam ha crecido, ha sido más fácil para él entender su dinámica laboral. "Me cuesta igual, pero él también ya es más grande, ya tiene como que más sensación de que bueno, 'se va y va a volver mi mamá'", explicó ante las cámaras de ¡HOLA! TV. "Creo que me cuesta más a mí que a él", confesó la actriz. "Pero trato de hacer un balance, la verdad es que estoy en un momento de mi vida en el que las prioridades para mí son muy claras para mí, y la prioridad es él y ser la mejor mamá que peda ser para él, y si con esopuedo además hacer cosasd padres en mi carrera, me emociona mucho, pero creo que es un momento en el que él me necesita mucho", agregó la intérprete, dejando ver cuán importante se ha vuelto la maternidad en su vida.

Entre las grandes enseñanzas que ha obtenido en esta etapa, la actriz aseguró que la maternidad la ha llevado a descubrir una fortaleza que desconocía. "Soy mucho más fuerte de lo que pensaba, en todos los sentidos, soy mucho más fuerte y aguatadora de lo que imaginaba y (siento) que puedo con todo si de alguna manera la vida me enfrenta, puedo con todo y ahora tengo un motor increíble para vivir más y mejor, para disfrutar de la vida más y mejor", comentó. Sin embargo, así como ha podido conocer la felicidad y el amor en proporciones que antes no conocía, al ser mamá la actriz también se ha topado con otros sentimientos, como la preocupación y el miedo. El futuro de su hijo es muy importante para ella, sin embargo eso no significa que quiere imponerle un camino a seguir. "No (quiero) planear sobre su vida, porque lo primero que quiero es que sea libre, completamente, para hacer lo que quiera para soñar lo que quiera, para ser lo que quiera", expresó convencida.

Fernanda admitió que ahora entiende a su madre respecto a los miedos que se enfrentan al tener hijos. "Te surgen temores... Ahora más, cualquier cosas que pueda ser un peligro o algo que los desbalancee es el doble del miedo qu tienes para ti", explicó. No obstante, la intérprete ha sabido sobrellevar todo lo que conlleva el ser mamá, aunque sin lugar a dudas su parte favorita es l de disfrutar cada instante con Liam, con quien se confiesa muy consentidora. "Mucho, pobrecito, la verdad es que lo lleno de besos todo el tiempo, juego mucho con él, lo disfruto mucho", aseguró la actriz, quien admitió además que ha poodido confimar lo rápido que crecen los hijos.

¿Quiere darle a Liam un hermanito?

Desde que debutó en la maternidad, una de los cuestinamientos más recurrentes para Fernanda ha sido el de si planea tener otro bebé. La actriz ha respondido con un bue sentido del humor, dejando ver que aunque ella y su pareja -Erik Hayser- no descartan de tajo esta posibilidad, por ahora no tienen prisa en escribirle a la cigüeña. "¡No! Pérame, pérame (sic), apenas estoy regresando a dormir y pudiendo venir a estas cosas", dijo recientemente en un encuentro con la prnsa al asistir a la premier de su película Enfermo amor. "Creo que es la primera vez que salgo", bromeó. "La verdad es que estoy disfrutando del momento de tener a mi bebé y de poderlo disfrutar, antes de que ya corra y no quiera saber nada de su mamá", agregó. Ante la insistencia, la intérprete señaló que hasta ahora ella y su pareja no tienen una resolución definitiva sobre darle un hermanito a Liam. "No sabemos, la verdad, si va a haber hermanito, no sabemos", dijo. Y de lo más simpática pidió: "No me apuren, no me apuren. Cada quien tiene que hacer su a su tiempo", opinó.

