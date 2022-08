Fernando del Solar y el estreno póstumo de la última película en la que participó

El recuerdo de Fernando del Solar permanece vivo entre sus seres queridos y el público que fue testigo de su éxito profesional. Por varios años, el argentino no solo probó suerte como modelo y conductor de programas televisivos, pues en un instante también dedicó parte de su trayectoria a la actuación. Es gracias a la pasión que tuvo por los escenarios, que a un mes de su partida fue honrado con el estreno de la última película que protagonizó, un filme titulado La Familia de Mi Ex, y qué mejor manera de enaltecer este momento que con las palabras de su viuda, Anna Ferro, quien acudió puntual a la proyección del largometraje, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Puebla.

Visiblemente conmovida, Anna subió al escenario para tomar la palabra, expresando lo difícil que resulta para ella transitar por este duelo. Con toda sinceridad, pidió total comprensión a los asistentes, agradecida por el sentido homenaje que se le rindió a su fallecido esposo, quien siempre se distinguió por asumir cada instante con la actitud más positiva. “Es un momento muy sensible para mí, tienen que comprenderlo. No tengo ni ánimos ni ganas, lo hice con todo el amor por él y agradezco a todos ustedes por estar aquí hoy en día…”, expresó la también instructora de yoga, aprovechando el momento para retomar la frase con la que Fer solía cerrar cada una de sus charlas públicas. “Muchas gracias a todos… Arriba los corazones y hay que sonreír como él lo hacía…”, afirmó.

La proyección de la película al interior de un teatro, incluyó la realización de un pequeño homenaje con algunos números artísticos. Al mismo tiempo, se proyectaron sobre una pantalla de gran formato fotografías de Fernando. Fue tal la emoción que provocó en Anna esta muestra de afecto hacia su esposo que no pudo contener el llanto. De hecho, al término del evento prefirió no conceder ninguna entrevista, dejando clara su posición ante las cámaras cuando un reportero del programa Venga la Alegría intentó hablar con ella. “No me siento bien para dar entrevista en estos momentos. Te agradezco, muchas gracias de corazón por el respeto, y gracias”, señaló.

Un mes sin Fernando del Solar

La repentina partida de Fernando del Solar tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, pues el conductor siempre mantuvo bajo total reserva cada uno de los aspectos ligados con su vida privada. Conforme han transcurrido los días su viuda, Anna Ferro, ha hablado de su sentir y de cómo ha logrado sobrellevar el duelo, sobre todo ahora que se cumplió un mes del fallecimiento del presentador. “Qué rápido se va el tiempo… Aún hay cosas que no me las creo y entro de repente en negación. Algo que sí estoy aprendiendo en este camino que lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Entonces cuando te invada el miedo, llénate de amor…”, dijo Ferro en su reflexión dada a conocer en redes sociales, en donde también hizo mención del primer mes sin su esposo. “Hoy hace un mes te fuiste para convertirte en luz, amore mío. Y a seguir compartiendo tus enseñanzas desde otro plano. Te mando un beso hasta el cielo. Sigue brillando, amore”.

A lo largo de estas semanas, Anna también ha sido muy empática con quienes atraviesan por situaciones similares, por lo que en su reciente mensaje no olvidó brindar un importante consejo. “Recuerda todas las cosas hermosas que tuviste con esa persona, recuerda todas las cosas bellas que te quedas de eso, pero también de tu amor hacia ti, porque también es muy importante recordar el amor que te tienes a ti mismo, entonces cuando te invada el miedo, llénate de amor, pase lo que pase, llénate de amor”, dijo.

