En sus vacaciones por el paraíso, Camila Sodi presume a su guapa mamá

Viajar es sin duda una de las actividades preferidas de Camila Sodi, por lo que cuando no está trabajando, gusta de subirse un avión para descubrir y maravillarse con un nuevo destino. Recientemente, la guapa actriz voló al sureste mexicano para recorrer los sitios más bellos del estado de Yucatán, un destino que se ha puesto de moda entre las celebridades. La estrella de Rubí no empreendió sola esta aventura, sino que lo hizo con la mejor compañía: su familia. Hace unos día reveló en sus redes sociales que sus hijos Jerónimo y Fiona, fruto de su pasado matrimonio con Diego Luna, la acompañaban en este viaje, y no sólo eso, pues presumió lo crecidos que están. Y ha habido otros integrantes de la dinastía Sodi en esta travesía por el Caribe, pues Camila también ha estado acompañada de su hermana Marina y de su madre Ernestina, hermana mayor de Thalía. Feliz en estas inolvidables vacaciones familiares, la actriz ha mostrado lo bien que la está pasando ella y sus seres queridos, y además de sus espectaculares posados en traje de baño, ha compartido con sus seguidores lo guapa que luce su mamá en sus looks playeros. "Mi mamá, la más hermosa del universo entero", ha escrito en un video de la autora. Haz click abajo para ver lo bien que la están pasando Camilia y los suyos en su verano en Yucatán.