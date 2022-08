Ricardo Montaner revela cómo conoció a Camilo

Orgulloso de su gran familia, Ricardo Montaner es el mejor cómplice de sus hijos, siendo testigo de sus logros profesionales pero también partícipe de los episodios personales más entrañables, como cuando Evaluna fue flechada por Camilo. Con toda claridad, el afamado cantautor recuerda cómo fue que conoció por aquel entonces al que se convertiría en su yerno, sin imaginar el tierno giro que daría la historia con el paso del tiempo. Lo cierto es que ante el evidente compromiso que forjaron los jóvenes él tomó la iniciativa de averiguar más sobre el cantante colombiano, a quien le abrió las puertas de su hogar tan pronto se sintió preparado. “El día que Cami vino por primera vez a casa prácticamente lo invité yo…”, dijo en entrevista con Yordi Rosado, espacio en el que hizo una retrospectiva de sus memorias familiares.

Fue en febrero de 2020 cuando Camilo y Evaluna unieron su vida en matrimonio, haciendo realidad el sueño de convertirse en papás con el nacimiento de su pequeña Índigo, apenas en abril de 2022. Pero detrás de ese momento único para los Montaner también hay historias que vale la pena recordar, como cuando el patriarca del famoso clan conoció a quien se convertiría en el esposo de su hija. “Íbamos saliendo un día en mi carro, Evaluna, Marlene y yo. Estoy saliendo de la casa y me dice: ‘Papá, ¿podemos aprovechar el viaje que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy hablando?’ Saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos. Empezó a poner los demos, me encantaron las canciones que Camilo escribía…”, dijo.

Montaner recordó que Evaluna hizo sonar un tema llamado Corazón de Hojalata, el cual Camilo le había compuesto. Así mismo, la también intérprete aprovechó para confesarle a su papá que hasta ese momento no se había conocido con el chico que le gustaba, por lo que Ricardo puso en marcha un plan para que ambos pudieran reunirse. “Le digo: ‘La semana que viene tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Bogotá por un día, ¿quieres venir?’. Y se vino conmigo, llegamos a Bogotá, estaba Camilo esperando en el aeropuerto y fuimos al hotel donde yo me hospedaba. Esa noche cenamos juntos en el restaurante del hotel y empecé a hablar con él y me cayó extraordinariamente bien, aún no eran novios…”, reveló.

El día en que Camilo y Evaluna se hicieron novios

Con lujo de detalle, Ricardo Montaner habló del día en que su hija y Camilo pudieron formalizar su noviazgo, algo que le llegó de sorpresa y que ocurrió en menos de lo esperado, todo durante esa breve escapada por Colombia. “Me voy a dormir y a la mañana siguiente me encuentro con Eva para tomar el desayuno y luego irnos al aeropuerto y me dice: ‘Papi, me pidió que fuera su novia. Desde anoche somos novios’…”, contó.

Finalmente, Camilo pudo integrarse al clan Montaner de una manera inimaginable, cuando tras un viaje a Miami recibió una de las invitaciones que le cambió la vida para siempre. “Él voló a Miami a visitar a Eva y el día que se iba se quedó una semana. Le ofrecí casa, para que se quedara en casa, y cuando se iba a la semana que estaba saliendo por la puerta se había despedido de mí, se está yendo y le digo: ‘¿Qué tienes que hacer tú en Bogotá?... (Le dije) Quédate aquí hacemos demos, trabajos en tus cosas, trabajas con Mau y Ricky, escribes, se quedó dos años…”, contó Montaner quien destacó lo respetuoso que fue Camilo mientras vivió en su casa.

