¿Un hermanito para Liam? Fernanda Castillo responde simpática: 'Apenas estoy volviendo a dormir'

El tiempo ha pasado volando desde que Fernanda Castillo y Erik Hayser le dieron la bienvenida a su pequeño Liam, pues el próximo mes de diciembre celebrará sus primeros dos años. Las vidas de los actores se transformaron por completo con este grato acontecimiento, de hecho, la misma actriz ha confesado que ahora que es madre sus prioridades cambiaron totalmente desde que se convirtió en madre. Luego de un tiempo dedicada de lleno a esta tarea, la actriz pudo regresar al trabajo con una película y una exitosa obra de teatro, proyectos que le dejaron grandes satisfacciones, pues ya echaba mucho de menos la actuación. Ahora, que se encuentra retomando su carrera, la intérprete se ha sincerado sobre sus planes, y ha confesado no tener ninguna prisa por escribirle de nuevo a la cigüeña.

Fernanda asistió a la premier de Enfermo amor, la primera película que grabó tras convertirse en madre, de hecho, esta es una de las razones por las que este trabajo fue especialmente significativo para ella. "Este proyecto lo hicimos estando en la pandemia, yo acababa de ser mamá, entonces de alguna manera el que me llegara este personaje que es una mujer -como Adriana Louvier, que tiene dos hijos, que están en este momento que se sienten un poco perdidas, que no tienen tiempo para ellas mismas, me encanta poderlo representar", comentó la actriz en un encuentro con medios de comunicación. La intérprete reveló qu si bien en aquel momento ya había superado la crisis de salud que enfrentó tras el nacimiento de su hijo Liam, el hecho de tener un bebé y grabar una película era por sí mismo desafiante. "En ese momento ya estaba perfectamente bien, pero sí me acuerdo que cada noche que tenía (llamados nocturnos), porque tenía llamados de noche, que me tenía que alejar de mi hijo, todo mundo me decía: 'Está dormido, no pasana nada', y yo: 'Pero estoy lejos de él'.", contó. "Entonces me costó mucho trabajo en ese sentido, eran las primeras veces que me alejaba un par de horas de mi hijo", admitió la intérprete.

Sin embargo, Fernanda opinó que para ella es importante que su Liam la vea feliz y realizada. "Pero creo que también es muy sano para él que sepa que su mamá hace algo que la apasiona brutalmente que hace algo para conectar con los demás, y creo que ese es el ejemplo que le quiero dar, que sueñe con hacer cosas que le apasionen y que siga sus sueños", comentó la actriz. A su vez, reveló que ha notado en su pequeño cierto gusto por el ambiente en el que ella se desenvuelve, aunque no precisamente del lado de la actuación. "Disfruta mucho la música y ahora con (la obra) Siete veces adiós, le tocó estar muy cerca de los mújsicos y me parece que es una estimulación increíble para él", dijo. "Está muy bien, la pasa bomba aún cuando yo no estoy", aseguró.

Al verla tan feliz y enamorada de su hijo, no tardó en surgir en esta charla con la prensa la uno de los cuestioamientos más recurrentes desde que debutó como madre: ¿Quiere tener otro bebé?. Cuando le preguntaron directamente sobre esta posibilidad, Fernanda lo descartó, pues dijo, apenas está logrando reestablecer sus rutinas. "¡No! Pérame, pérame (sic), apenas estoy regresando a dormir y pudiendo venir a estas cosas", dijo etre risas refiriéndose a la premier y a la alfombra roja en la que desfilaba. "Creo que es la primera vez que salgo", bromeó. "La verdad es que estoy disfrutando del momento de tener a mi bebé y de poderlo disfrutar, antes de que ya corra y no quiera saber nada de su mamá", agregó. Los reporteros insistieron en el tema, y la intérprete señaló que hasta ahora ella y su pareja no tienen una resolución definitiva sobre darle un hermanito a Liam. "No sabemos, la verdad, si va a haber hermanito, no sabemos", dijo. Y de lo más simpática pidió: "No me apuren, no me apuren". Y es que según dijo, ya en un tono más serio, la decisión de tener otro hijo es algo que una pareja tiene que meditar muy bien. "Cada quien tiene que hacer su a su tiempo", opinó. "Porque al final lo cuido yo señores", agregó risueña, retomando su tono bromista.

Decidida a disfrutar al máximo su maternidad

Siempre abierta, Fernanda ha compartido con el público su sentir en esta nueva etapa como mamá, asegurando que el amor y felicidad con su llegada han superado todas sus expectativas. "La verdad es que nunca pensé que lo iba a disfrutar tanto, que me iba a sentir tan plena, tan rebasada, tan emocionada cada vez que lo veo, tan agradecida con la vida de estar presente para él y de tener la responsabilidad de encaminarlo por un buen lugar", comentaba en febrero en un encuentro con la prensa retomado en Sale el Sol. "Lo veo y la verdad es que hay prioridades ya en la vida. Antes estaba yo y mi pareja, mis amigos, mi trabajo y ahora está él y lo que él necesite. Resulté mejor mamá de lo que me hubiera imaginado", admitió entonces entre risas. En esta oportunidad, la intérprete también fue cuestionada sobre si le gustaría volver a tener otro bebé en algún instante, a lo que respondió con su característico tono simpático: "No, por el momento me gusta dormir, ya regresé a dormir un poquito y ahí nos vamos a quedar".

