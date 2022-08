Ana Bárbara, la más emocionada por tener a su hija Paula acompañándola en La Academia

Sin duda alguna, Ana Bárbara no podría estar más contenta con su faceta de crítica en el reality show La Academia, en donde la hemos visto lucir espectacular en cada gala y transmitir parte de su experiencia a los alumnos. Es por eso que este proyecto le emociona tanto, pues le permite compartir con los nuevos talentos sus conocimientos y cobijarlos sobre el escenario con cada uno de sus consejos. Y si ya de por sí hacer este programa la llena de mucha emoción, este fin de semana fue doblemente especial para ella, pues a su lado la estuvo acompañando Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, y a quien la 'Reina Grupera' acogió como su propia hija tras la partida de la querida actriz y su posterior matrimonio con el padre de Paula.

A través de sus historias de Instagram, la cantante presumió por todo lo alto una fotografía en la que se le puede ver de lo más feliz abrazando cariñosamente a Paula, quién al igual que su mamá, posa de lo más sonriente para la cámara, mostrándose sumamente ilusionada por hacer parte de este proyecto a su hija Paula. "Amé que vinieras, mi amor", expresó la intérprete sobre la foto que ha compartido en redes sociales, dejando en claro el gran amor que tiene por ella.

Sin duda alguna, Ana Bárbara ha asumido su papel como madre de Paula, María y José Emilio, hijos de Mariana Levy, con todo el amor posible. Algo que se ha visto reflejado en los momentos más complicados que han atravesado los jovencitos. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete de Loca se mostró sumamente preocupada por Paula, quien atravesó por una crisis de salud. “Definitivamente, sí estoy enterada y también al tanto de cómo puede sobrellevar la flaca, Paula, esta situación. Ya hemos estado juntas en doctores y viendo diferentes diagnósticos y la va a librar bien…”, explicó en entrevista con el programa televisivo Venga la Alegría. La artista se mostró enteramente optimista, segura de que con el seguimiento pertinente todo marchará de la mejor manera. “Sé que están tratándole y sé que es algo que puede con los años, incluso, tener mejor calidad de vida, totalmente...”, explicó en otro momento.

Ana Bárbara reitera su cariño por Paula

Años atrás, cuando Ana Bárbara tomó la decisión de casarse con José María Fernández, El Pirru, asumió la responsabilidad de cuidar y brindar amor a los hijos que este tuvo con Mariana Levy: Paula y José Emilio, un sentimiento que también extendió a María, a quien la fallecida actriz procreó durante su relación con Ariel López Padilla. Desde entonces, la cantante disfruta cada momento junto a los jóvenes, sobre todo ahora que Paula atraviesa por esta situación de salud. “Lo más importante es que se sienta amada. Ella sabe que siempre estoy y la amo mucho. Está su abuela, que por cierto, por eso se preocupa por ella, porque siempre, desde bebecita, ha estado al pendiente de ella...”, confesó en otro instante de su plática con el matutino Venga la Alegría.

En otro momento, Ana Bárbara destacó el infinito amor que tiene por los hermanos Levy, quienes a su vez encontraron en ella una guía e inspiración para salir adelante, pues el deceso de su madre ocurrió cuando estos eran muy pequeños. “Mi mamá dice que tengo una personalidad, que es de carácter, pero esos niños simplemente llegaron a mi vida, me entregué a ellos y ahora los veo como parte de mi vida y no hay manera de que me los quite de ahí… Ha sido un reto cada día, la vida siempre es un reto…”, declaró en mayo de 2020 en una entrevista concedida al diario mexicano Milenio.