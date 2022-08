Qué ex de JLo no le augura un buen futuro a su matrimonio con Ben Affleck Un exmarido de la cantante ha dejado claro que les desea lo mejor, pero no cree que duren mucho

La alegría que ha invadido a Jennifer Lopez por su matrimonio con Ben Affleck no ha podido ser empañada por nada. Después de la espontánea ceremonia y los mensajes que la cantante compartió sobre su gran día, la pareja emprendió un viaje de novios a París con todo y la mayoría de sus hijos. De esta visita a la Ciudad de la Luz hubo todo tipo de imágenes y es que a pesar de la gran afluencia de turistas, la pareja decidió disfrutar al máximo de las calles de la capital del amor y pasear al máximo por todo el lugar. Desgraciadamente, el deber ha llamado y Ben ha tenido que regresar a Los Ángeles, aparentemente para participar en la nueva cinta de DC Comics si las historias de Jason Momoa no nos fallan. Por su parte, JLo se ha quedado con sus hijos en Italia, disfrutando de las calles de Capri y dando uno que otro show. Pero si los enamorados se encuentran celebrando el matrimonio que les tardó 20 años en llegar, hay quienes todavía tienen sus dudas sobre lo que pasará con ellos.

Ha sido uno de los exmaridos de Jennifer Lopez quien ha tomado la palabra para dar su opinión sobre lo que depara el destino a esta popular pareja. “Les deseo lo mejor a ella y a Ben, pero no estoy convencido de que vaya a durar. A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el marido número cuatro. Yo fui el marido número uno y me dijo que era el amor de su vida. Cuando estábamos acostados en la cama en la noche de nuestra boda, me dijo que estaríamos juntos para siempre”, ha declarado Ojani Noa, quien llegara al altar con JLo en 1997, en una charla con el Dailymail.

La pareja se divorciaría solamente un año después de haber llegado al altar, pero desde entonces, han sido pocas las veces que Ojani ha hablado sobre su relación, aunque esta vez apunta que aunque estuvieron ligados románticamente durante dos años, su amistad duró una década.

Su historia de amor

JLo conoció a Ojani durante un encuentro en el restaurante de Gloria Estefan en Miami, en donde él era mesero, “Había veces en las que me sentía como el señor Cenicienta. Era la mujer más hermosa que había visto. En un inicio, no tenía idea de quién era. Nos enamoramos cuando ella ya era famosa, pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una súper estrella. Por años era demasiado doloroso hablar de esto. Quería mantener un perfil bajo y vivir mi vida. Pero cuando vi que se casó con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos comenzaron a regresar. Se ha escrito mucho sobre Jen y yo, especialmente en el último par de semanas, la mayoría incorrecto. Quiero que la gente sepa la verdadera historita”.

A pesar de que han pasado más de dos décadas desde aquel primer encuentro, Ojani parece tener recuerdos muy claros de su romance, “Era una chica tradicional. Viene de una familia humilde de Puerto Rico. Quería a alguien que la protegiera, alguien que la defendiera. Nos enamoramos totalmente”. Según cuenta, renunció a su trabajo y se mudó con ella a Los Ángeles, “Nunca quise nada de ella. Siempre trabajé y tenía mi propio dinero”. Con sus ahorros, compró el anillo de compromiso que le entregó en la fiesta del final de la grabación de la cinta de Selena.

Las cosas cambiaron cuando llegó la boda y Ojani se enfrentó a doña Lupe, mamá de Jennifer, que quería que la ceremonia se llevara a cabo en NY y no en Miami. Después llegó el éxito, “Pasó de ser Jen a ser JLo, este gran negocio que traía millones. Tenía a toda esta gente nueva alrededor de ella, todas queriendo sacar dinero de ella. Le llamaba y una asistente me decía, ‘Lo siento, no está disponible’”. Con esto también llegaron los celos por P. Diddy, a quien se veía mucho con JLo mientras trabajaban en su álbum. Fue precisamente con quien JLo comenzó a salir después de que se separara de Ojani en 1998.

