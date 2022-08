Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, de vuelta a México tras su romántica travesía

Las últimas semanas han sido totalmente enriquecedoras para Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, pues han tenido la oportunidad de recorrer algunos de los destinos más impresionantes del mundo. Luego de que la guapa presentadora anunciara una pausa en su carrera en la televisón, ella y el cantante pusieron rumbo en el Viejo Continente para disfrutar de unas merecidas vacaciones en pareja, en las cuales también recorrieron países en Oriente Medio y el norte de África. Firmes en su decisión de mantener su relación amorosa lo más alejada posible de los reflectores, los dos optaron por compartir fotos en solitario, aunque eso no fue impedimento para que sus fans notaran que estavan haciendo juntos su travesía. Tras visitar países como Italia, Grecia, Egipto y Turquía la pareja está de vuelta en México, y uno de los primeros sitios que ha visitado a su regreso tiene un especial significado para el cantante.

Este domingo, Carlos hizo algunas publicaciones en su cuenta de Instagram que dejaron ver que ya se encoentraba nuevamente en tierras mexicanas. El cantante de 36 años compartió una foto desde Nanacamilpa, un municipio ubicado en su natal Tlaxcala. Tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, quiso promover los atractivos de su estado, en esta ocasión el famoso Santuario de las Luciérnagas. "Justo antes de adentrarme al Santuario de las luciérnagas en Nanacamilpa, Tlaxcala", escribió en su post, agregando además un detalle sobre este lugar que guarda un vínculo especial con su carrera. "Lugar que inspiró la frase 'Nos iluminaban un millón de luces que también volaban…' de mi canción Te soñé, un lugar tan mágico en Tlaxcala que no creerás que existe. Quedan solo dos semanas más para poder vivir esta temporada", agregó en su publicación, en la cual agradeció además el cariño con el que la gente el lugar lo recibió. En la imagen se le veía muy sonriente en medio de paraje verde, con el sol poniéndose a sus espaldas. Emocionado, el intérprete reiteró estas palabras en un breve video que compartió en sus Stories, al cual le siguió un fragmento de su tema musical. "A punto de vivir la experiencia de ver a las luciérnagas... Aquí en mi tierra Tlaxcala", comentó.

Casi de manera simultánea, Cynthia tomó su propia cuenta para revelar que se encontraba en el mismo sitio que Carlos. La conductora compartió en sus historias un video en el que mostró el paisaje boscoso antes mostrado por su galán, con los rayos del sol a punto de despedirse. "Noche mágica viendo las luciérnagas", escribió sobre las imágenes, a las ella prefirió ceder el protagonismo, pues no apareció frente a la cámara. Poco antes, la presentadora había anunciado en su cuenta de Twitter su llegada al país, dejando ver que estaba feliz por regresar. "Ya te extrañaba...", escribió, colocando un emoji con la bandera de México y otro de corazón. Entre las reacciones a su tuit, destacó la de su comapañera de TV Azteca, Laura G, quien escribió. "¡Y nosotros a ti!".

Muchos de los seguidores de Cynthia expresaron su emoción por verla de nuevo en la pantalla, ya que antes de irse de Venga la Alegría ella había aclarado que se trataba únicamente de una pausa. Sin embargo, este lunes no se presentó en el matutino como algunos hubieran esperado. Aunque ella no ha hecho ningún comentario sobre su regreso al trabajo, no sería nada descabellado que quiera tomarse un tiempo para regresar a los foros de televisión luego de su travesía al otro lado del mundo, pues aunque sin duda fueron unas vacaciones hermosas e inolvidables, es posible que quiera descansar y reencontrarse con sus seres queridos antes de retomar sus compromisos laborales.

El viaje más especial par Carlos y Cynthia

A finales de mayo, Cynthia dijo 'hasta pronto' a sus compañeros de Venga la Alegría, pues confesó que tenía planeado un viaje muy significativo, además de que quería enfocarse en ella misma y en su galán. "Después de 17 años en esta empresa estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado en esta carrera... Así que me voy a relajar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida, para regresar recargada", comentó entones en el programa, donde su compañera Anette Cuburu, dejó claro que Cynthia no quedaría fuera del la planilla del matutino. Días después de aquel anuncio, la conductora y Carlos fueron captados juntos en El Vaticano, incluso tuvieron la oportunidad de ver al Papa Francisco. Tras este importante encuentro, la pareja disfrutó de ciudades italianas como Roma, Florencia y Pisa, para luego lanzarse a una aventura por tierras griegas, en donde por supuesto visitaron la paradisíaca isla de Mykonos. El siguiente destino en su itinerario fue Egipto, un país fascinante en el que los egresados de La Academia pudieron conocer impresionantes edificaciones históricas y empaparse de la rica cultura del país africano. Turquía fue otra de sus paradas, y además de bañarse en las aguas del Mar Muerto, pudieron ver los paisajes más hermosos volando en globo aerostático. "Un sueño hecho realidad en Capadocia", escribía Cynthia al compartir un video de esta aventura. publicación que Carlos no dudó en comentar: "Te juro que como tú no hay otros lugares…", escribió él agragando emojis con ojos de corazones, lo que bien pudo haber escondido además un romántico piropo a la conductora.

