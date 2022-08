'Aún hay cosas que no me las creo', Anna Ferro al cumplirse un mes de la partida de Fernando del Solar

Luego del inesperado fallecimiento de Fernando del Solar, ocurrido el pasado 30 de junio, a consecuencia de las complicaciones de una neumonía, su viuda, Anna Ferro, comienza a asumir la ausencia del carismático presentador refugiada en el amor de su familia y sus seres queridos, mientras reflexiona sobre las lecciones que ha recibido tras este duro golpe. Algo de lo que habló en una serie de videos que ha compartido en sus historias de Instagram, en donde además de hablar de la forma en la que ha hecho frente a la partida del también actor, ha recordado a quien fuera su esposo ahora que se ha cumplido un mes de su partida.

Visiblemente conmovida, Anna se tomó un momento para hablar con sus seguidores, abriendo su corazón para referirse a la dolorosa etapa de vida por la que atraviesa, siempre agradecida por las muestras de cariño que la gente le ha dado tras la partida de Fer y compartiendo con ellos un poco de lo aprendido a lo largo de este último mes. “Qué rápido se va el tiempo… Aún hay cosas que no me las creo y entro de repente en negación”, compartió la maestra de yoga al inicio de su reflexión. “Algo que sí estoy aprendiendo en este camino que lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Entonces cuando te invada el miedo, llénate de amor”, compartió Ferro.

La viuda de Fernando del Solar continuó con su reflexión compartiendo con sus seguidores un poco de su experiencia, por lo que mostrándose empática sabiendo que hay más gente que está pasando por un duelo debido a la partida de un ser querido, Anna compartió con ellos un emotivo consejo: “Recuerda todas las cosas hermosas que tuviste con esa persona, recuerda todas las cosas bellas que te quedas de eso, pero también de tu amor hacia ti, porque también es muy importante recordar el amor que te tienes a ti mismo, entonces cuando te invada el miedo, llénate de amor, pase lo que pase, llénate de amor”, finalizó conmovida.

Previamente, Anna había compartido una historia en Instagram, en donde recordó al guapo presentador con una fotografía de él y unas lindas palabras. “Hoy hace un mes te fuiste para convertirte en luz, amore mío. Y a seguir compartiendo tus enseñanzas desde otro plano. Te mando un beso hasta el cielo. Sigue brillando, amore”, finalizó la viuda del presentador.

Las últimas palabras de Fernando para Anna

Con el corazón lleno de emociones, Anna Ferro ha compartido en exclusiva para la más reciente portada de ¡HOLA! cómo fueron los últimos instantes de vida del actor y las últimas palabras que pronunció Fernando antes de partir. “Nunca dejó de luchar. Al final, me dijo: ‘Quiero seguir, pero estoy cansado’. Yo digo que su cuerpo se le quedó chico…y se transformó en luz”, contó Anna, quien ha vivido este proceso con la fortaleza que siempre compartió con Fernando. Entre recuerdos y lecciones imborrables, Anna nos abre su corazón en una entrañable entrevista la cual puedes encontrar completa en nuestra versión impresa.