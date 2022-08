Jacky Bracamontes y su familia continúan con sus vacaciones por Europa ahora en Londres

Sin duda alguna, este verano será inolvidable para Jacky Bracamontes y Martín Fuentes. Y es que por primera vez, la presentadora y su esposo han podido viajar a Europa en compañía de sus cinco hijas, Jackyta, Renata, Carito, Paula y Emilia, quienes sin duda han sido las más encantadas con esta increíble travesía europea en la que han visitado algunas de las ciudades más importantes de países como Francia, España e Italia, siendo su más reciente parada Inglaterra, específicamente Londres, desde donde la familia se ha dejado ver disfrutando al máximo de las atracciones turísticas más importantes y en donde incluso la pareja ha consentido a sus pequeñas con una sorpresa muy especial.

De lo más emocionada, Jacky ha hecho eco de su visita a Londres a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido algunas fotografías y videos de su estancia en Londres, una de las paradas más divertidas para todo el clan, según han mostrado en las fotografías que han compartido en sus redes sociales, donde los hemos podido ver posando de lo más sonrientes en el London Eye, admirando la hermosa ciudad desde las alturas y pasando un momento que seguramente será inolvidable para todos, y en especial para las más pequeñas de la casa.

Y es según han dejado ver en sus redes, Jacky y Martín sorprendieron a sus hijas al llevarlas al musical inspirado en la película de Disney, Frozen, el cual es uno de los favoritos de las cinco hijas del matrimonio, y en especial de las más pequeñas de la familia, quienes en más de una ocasión las hemos visto disfrazadas de Elsa y Anna, las protagonistas de la historia, por lo que verlas en vivo y a todo color sin duda ha sido una experiencia única, pues además pudieron visitar el increíble Theatre Royal Drury Lane, que es considerado como el más antiguo de los teatros londinenses.

La razón por la que Jacky no quería hacer este viaje en estos momentos

Si bien, el viaje que han emprendido los Fuentes-Bracamontes por Europa ha sido de lo más especial para todos, lo cierto es que a la presentadora le hubiera gustado hacerlo más adelante, cuando sus hijas estuvieran más grandes y tuvieran más consciencia sobre lo que están experimentando en estos momentos, sobre todo en el caso de sus mellizas, quienes apenas tienen tres años. Eso no quita que para Jacky este viaje haya sido la realización de un sueño, pues la intérprete deseaba con todo su corazón realizar esta travesía de la mano de sus cinco hijas. “¡Sueño hecho realidad gracias a mi Martín!”, expresó Jacky en Instagram, donde compartió una linda foto en la que aparece todo el clan posando con la icónica Torre Eiffel detrás de ella.

Y aunque se mostró emocionada por estar en París en compañía de su esposo, sus hijas, su mamá y su suegra, reveló que le hubiera gustado hacer este viaje cuando sus mellizas estuvieran un poquito más grandes para que pudiera guardar más recuerdos de esta increíble experiencia. “¡Soy de las personas que ama Francia! Pero debo confesar que yo no estaba de acuerdo en traer a las niñas tan chiquitas a Europa (Emi y Pau ni se van a acordar), PERO… papá insistió y no me arrepiento, ¡ha sido increíble! ¡Gracias!”, agregó la también actriz.