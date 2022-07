Entre cenotes y zonas arqueológicas, Paola Rojas y sus mellizos disfrutan del verano

Al verano le quedan aún varias semanas, por lo que los famosos no han dejado pasar la oportunidad de disfrutarlo al máximo recorriendo el mundo o algunos de los lugares más especiales de México. Tal es el caso de Paola Rojas, quien desde hace unos días se encuentra en Yucatán en compañía de sus mellizos, Paulo y Leonardo, con quienes ha pasado unos días de descanso de lo más especiales, disfrutando de las bellezas naturales de este lugar y visitando algunos lugares llenos de historia y misticismo, desde donde han protagonizado los posados más especiales.

A través de su perfil de Instagram, Paola ha compartido con sus fans algunos vistazos de sus increíbles vacaciones en compañía de sus hijos, dejándose ver nadando en un hermoso cenote, al interior de hermosos ríos subterráneos y entre ruinas arqueológicas, quedando maravillada con cada uno de los escenarios naturales que este hermoso destino ofrece y que los pobladores del lugar se han encargado de preservar al máximo. “Me impacta la inagotable belleza de México. Esto es de verdad muy hermoso”, comentó la guapa periodista al pie de las fotografías que ha compartido en su feed de Instagram.

En otra publicación, la titular del programa Al Aire con Paola Rojas mostró algunos detalles de la visita que realizó a la zona arqueológica de Uxmal, una parada en la que estuvo acompañada de sus mellizos, que cada día lucen más grandes, quienes posaron de lo más felices al lado de su mamá, entre pirámides y templos mayas, absorbiendo toda la cultura de estas civilizaciones del México prehispánico. “Maravillada en Uxmal, una de las más importantes y hermosas zonas arqueológicas de la cultura maya”, compartió Paola sobre su visita a este importante lugar.

Por otro lado, la periodista ha tenido la oportunidad de convivir con algunas comunidades de mujeres que han creado cooperativas o se han unido para procurar la preservación de las tradiciones, costumbres, actividades y lugares de Yucatán, por lo que se mostró agradecida por permitirle entrar hasta sus hogares y conocer más de cerca las actividades que se realizan día a día y por medio de las cuales protegen el patrimonio de Yucatán.

Paola y sus hijos siempre unidos a través del corazón

En diciembre pasado, durante un programa de Netas Divinas, Paola Rojas les contó a sus compañeras de programa que, a pesar de tener una agenda de trabajo muy apretada, desde que debutó como mamá procura siempre hacer un espacio para pasar tiempo con ellos: “Con mis hijos, no sé cómo, pero estoy mucho con mis hijos, soy una mamá muy presente, muy cercana, la verdad es que no sé ni cómo me organizo”. En esa charla, la periodista narró el lindo gesto que tuvo su hijo Paulo durante un viaje en el que no pudo llevarlos: “Estaba del otro lado del mundo exhausta y yo creo que me percibió, porque estaba yo con pincitas, me costó, fue físicamente muy cansado y emocionalmente devastador, yo creo que por más que le decía: ‘Mi hijito te extraño’, él me percibió y me dijo: ‘Mamá aunque estés a mil metros, mi corazón y el tuyo están juntos’”, contó.