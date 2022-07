El orgullo de Itatí Cantoral al ver que su hijo Roberto está cumpliendo su sueño en Estados Unidos

Más allá de su vida sobre los escenarios y los foros de grabación, Itatí Cantoral es una madre completamente entregada a sus tres hijos. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de los años y de lo que la actriz comparte con ellos a través de sus redes sociales, donde suele mostrar algunos de los detalles más importantes de su carrera y de su vida familiar, siempre orgullosa de los tres jovencitos que ha criado y de cada uno de sus logros. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete celebró por todo lo alto el ingreso de su hijo Roberto a la Universidad de Radford, en Virginia, Estados Unidos, un hito en la vida de su retoño que sin duda la ha hecho sentir muy orgullosa y que no dudó en presumir en sus redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, Itatí compartió una serie de fotografías en las que se puede ver a su guapo hijo posar de lo más sonriente dentro de las instalaciones del campus, mostrándose sumamente ilusionado por la etapa de vida que está a punto de comenzar. Al pie de su publicación, la orgullosa mamá dedicó un emocionante mensaje al futuro universitario, dejando en claro la ilusión que le hace ver a su hijo cumplir sus sueños y trabajar por sus metas. “Gracias por tantas alegrías, hijo querido. Eres el mejor, mi orgullo, mi fortaleza. @rober_hernandez9 vuela alto y sigue luchando por tu sueño”, expresó emocionada la artista.

Sin duda alguna, el orgullo de Itatí ha sido doble, pues por lo que ha dejado ver en las fotos que ha compartido de su hijo en la universidad, Roberto formará parte del equipo de futbol de su escuela, por lo que además de continuar con su vida académica, continuará con su formación como deportista, pues recordemos que el soccer es uno de los deportes que más apasionan al también hijo de Eduardo Santamarina, pues incluso en 2020 debutó en el equipo de los Leones Negros de la UDG.

La sabia recomendación que sus papás le ha hecho a Roberto

Orgulloso de ver crecer a sus mellizos, Roberto y José Eduardo, a quienes tuvo con Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina reveló uno de los más grandes consejos que le ha dado a sus hijos y en especial a Roberto, quien busca dedicarse al futbol de manera profesional. “Se está aventando dos profesiones en una porque, además, todos lo sabemos cómo en un momento dado puede ser muy cruel la vida y corta de un atleta de alto rendimiento, no sabes si te vas a lesionar o no, entonces, debes de tener Plan B. Fue lo que su mamá y yo le comentamos”, explicó el actor en febrero de 2020 al programa Hoy.

El guapo actor aseguró que los tiempos en el futbol han cambiado y que ahora los jugadores deben estar más preparados, no sólo en el juego, también académicamente: “Las escuelas de futbol, ya también les empiezan a dejar ese chip a los chavos, ya no es como antes, que los veían ahí en el llanero y decían: ‘¡Oye!, ¿pero no tiene ni primaria?, no importa así tráetelo’, no, antiguamente así era, ahora no, ahora ya las escuelas también ya les exigen, por muy bien que juegues, pero tienes que tener un oficio”, comentó.

