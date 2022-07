¿Qué hacían juntos Belinda y Jared Leto en Italia?

La vida de Belinda ha sido una montaña rusa de emociones en los últimos meses. Y es que la cantante ha estado en el centro de la atención debido al término de su relación con Christian Nodal, una situación que sin duda se tornó mediática y de la que ella ha querido compartir muy poco de forma pública, reservándose los detalles de su rompimiento con el cantante. Sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de En la Oscuridad poco a poco ha ido dando vuelta a la página a ese capítulo en su vida, pues de hecho ha decidió mudarse a Madrid, España, donde también cumple con algunos compromisos laborales que la tienen muy emocionada, mientras retoma de a poco con su carrera de cantante y actriz con algunas participaciones en festivales de música y el reciente estreno de la serie Bienvenidos a Edén. Además, el verano ha sido el pretexto perfecto para que Belinda se tome unas merecidas vacaciones recorriendo el mundo, por lo que ha elegido las hermosas costas de Italia para pasarla de lo mejor en compañía de algunos de sus amigos, entre los que se encuentran el mismísimo ganador del Oscar, Jared Leto, quien además de disfrutar del sol y la playa en compañía de la artista mexicana, también se ha dado un tiempo para aprender algunas frases en español que la misma Belinda le ha enseñado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de su perfil de Instagram, Belinda ha compartido con sus fans algunos vistazos de las increíbles vacaciones que ha disfrutado en Olbia, Cerdeña, desde donde se ha dejado ver de lo más guapa, presumiendo su atlética figura en reveladores bikinis, mientras paseaba por el océano a bordo de un yate, disfrutando al máximo de sus días de verano. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus fans fueron las postales en las que aparece el guapo actor de Hollywood, a quien incluso lo pudimos ver posando con un sombrero de mariachi con toda la actitud, el cual combinó a la perfección con su look veraniego.

En otra de las publicaciones, Belinda compartió un video en el que se pude ver que el grupo de amigos salió a escalar algunas montañas cercanas a Olbia. Pero lo que más ha llamado la atención fue la forma en la que la cantante motivó a Jared Leto a la hora de intentar escalar, pues le enseñó una frase en español que se ha popularizado en redes sociales recientemente y que el intérprete de películas como Dallas Buyers Club no dudó en repetirla en más de una ocasión, provocando la risa y los aplausos de Belinda y sus acompañantes, quienes celebraron el perfecto español del también cantante.

VER GALERÍA

Por otro lado, Belinda también ha compartido una serie de historias en Instagram, en las que se le puede ver llegando a bordo de su yate a una zona rocosa en medio del mar, en la que no dudó en practicar algunos clavados desde lo alto de un risco, eso sí, espero a que Jared se lanzara primero y así animarse a brincar hacia el agua, algo que finalmente hizo sin temor.

Su regreso a los escenarios

Estos años, la vida de Belinda ha dado giros significativos. En lo personal, enfrentó una mediática ruptura con Christian Nodal meses atrás, mientras que en lo profesional se ha mantenido concentrada en su faceta como actriz, la cual compaginó con su participación como jueza del reality televisivo La Voz. Por este motivo, tenía tiempo que no retomaba sus presentaciones musicales, siendo su regreso a los escenarios, durante el Festival Machaca, realizado el pasado mes de junio, un acontecimiento que tomó gran relevancia para ella. “Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo, porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, que la actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario con tanta gente y cantar…”, dijo la cantante a los micrófonos del programa Hoy.