Candace Cameron Bure explica el origen de su enfrentamiento con JoJo Siwa

JoJo Siwa se ha consagrado como una de las artistas más influyentes de internet gracias a su carisma, creatividad e ingenio, por eso no es una sorpresa que sus publicaciones se hagan tendencia en cuestión de minutos; sin embargo, en los últimos días sus redes sociales se han convertido en el escenario principal de un mediático enfrentamiento con Candace Cameron Bure, conocida por su papel de D.J Tanner en la serie Full House. Todo comenzó cuando la ex estrella de Dance Moms decidió unirse a un reto viral de TikTok en el que los usuarios exponen fotos de la celebridad más fascinante y la menos amable que han conocido. Fue así que la youtuber aseguró que la actriz ha sido la famosa “más grosera” con la que ha convivido sin dar mayores explicaciones del por qué le dejó tan mala impresión. Como era de esperarse, el video se hizo viral y no tardó en llegar a ojos de la implicada.

Una vez que Candace se percató de la situación trató de ponerse en contacto con JoJo por medio de amigos en común e, incluso, recurrió a los representantes de ambas, pues desconocía cuál había sido el motivo por el que la cantante la calificó de “grosera” y quería aclarar los hechos lo antes posible. Y es que por lo que Candace podía recordar, se conocieron en el programa de Kelly Clarkson y “había ido muy bien”, según explicó la actriz en un video que compartió en Instagram.

Finalmente, la intérprete estadounidense pudo hablar vía telefónica con JoJo, quien en un principio se negó a contarle qué había ocurrido, ya que ahora que reflexionaba sobre el pasado le parecía un episodio insignificante, además le confesó que el clip sólo lo grabó para sumarse a la tendencia y no pensó en las repercusiones de sus declaraciones. La conversación continuó, y la bailarina terminó contando que durante la premiere de la serie Fuller House, Candace no quiso tomarse una foto con ella, pero sí lo hizo con otros niños.

“Ella (Jojo) dijo: ‘Te conocí en el estreno de Fuller House cuando tenía 11 años, y todos estábamos en la alfombra roja. Me acerqué a ti y te dije: ‘¿Puedo tener una foto contigo?’ y me dijiste: ‘No en este momento’”. Posteriormente, la actriz siguió su camino y se tomó fotos con otras personas que estaban en el lugar. Tras escuchar el relato, Candace le ofreció una disculpa a Jojo, quien le respondió que no pasaba nada, que ni siquiera había sido “mala” con ella, y que ahora que es adulta lo comprende.

“¡¿Cómo que rompí tu corazón de 11 años y no me tomé una foto contigo?! Me siento mal. Jojo, lo siento mucho”, fueron las palabras que le hizo llegar Candace a la cantante, de 19 años, a manera de disculpa. La actriz afirmó que hicieron las paces y aprovechó para advertir de los efectos negativos que puede acarrear un uso irresponsable de las redes sociales: “Creo que la lección que podemos aprender es que debemos tener cuidado. Da igual los seguidores que tengamos, incluso un video de 10 segundos de un trend de TikTok puede hacer daño. Las palabras tienen poder. Todos influenciamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que ser cautelosos con lo que publicamos”.

La versión de JoJo Siwa sobre su llamada con Candace Cameron

No obstante, el enfrentamiento parece no haber llegado a su fin luego de que Jojo reapareció hablando del tema en una gasolinera con un reportero de Page Six. La cantante declaró que Candace “no compartió todos los detalles de la reunión” y aclaró que su desencuentro no ocurrió en la alfombra roja sino en el after party de la premiere. “Ella no quiso tomarse una foto conmigo, y yo estaba bien con eso, pero luego me di la vuelta y cuando mire hacia atrás, ella estaba tomándose fotos con otros niños, y eso fue lo que me molestó mucho”, mencionó.

Jojo indicó que es uno de “esos recuerdos” que siempre se “han quedado con ella”. Pese a lo duro que fue aquel momento, señaló que su reciente llamada con Candace tuvo un impacto positivo. “Tuvimos una conversación de unos 10 minutos, y fue dulce. Ella se disculpó y hablamos. Fue genial. Fue agradable”, agregó.

