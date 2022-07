¡Amor a la distancia! Ben Affleck regresa a Los Ángeles, pero JLo viaja a Italia

El viaje de recién casados de Jennifer Lopez y Ben Affleck no podría haber tenido otro destino que París, la ciudad perfecta para que los enamorados afiancen su amor. Lo cierto es que no ha sido una travesía exclusiva de pareja sino una aventura familiar que ha unido y estrechado lazos entre los hijos de ambos, con una sola ausencia: Samuel, el hijo menor del actor. Desde su primer día en la capital francesa, los Bennifer desgustaron exquisitos manjares en reconocidos restaurantes y visitado emblemáticos recintos dedicados al arte, entre ellos el Museo de Orsay, el Louvre y el Centro Pompidou. Sin olvidar su paseo en barco por el río Sena y la romántica celebración en La Girafe con motivo del cumpleaños 53 de JLo, en la que Ben no pudo contener las lágrimas. Pero, ¿la idílica luna de miel ha llegado a su fin? Todo indica que sí, pues ambas estrellas han seguido caminos por separado.

Luego de admirar las obras que resguarda el Museo de Louvre durante una visita privada que duró alrededor de dos horas, Ben hizo sus maletas y regresó a Los Ángeles, California por cuestiones laborales. Antes de retomar el trabajo, el actor hizo una parada en la casa de su ex esposa, Jennifer Garner, para recoger a su hijo Samuel, de 10 años, a quien tenía varios días sin ver debido a que fue el único de sus hijos que no formó parte de sus vacaciones en La Ciudad de la Luz.

Días después el actor fue captado en los estudios de Warner Bros, a los que volvió para unirse a las grabaciones de Aquaman and The Lost Kingdom, información que confirmó el protagonista de la película, Jason Momoa, a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en donde aparece a lado de su colega en el set.

“Bruce y Arthur reunidos. Te quiero y te echo de menos, Ben”, escribió Momoa, quien en las últimas semanas ha sido vinculado con Eiza González -de hecho hace unos días fueron captados juntos disfrutando de un paseo en motocicletas en Malibú-. “Las giras de estudio de WB simplemente exploraron bien el backlot, rompieron en el set todas las cosas geniales que vienen en Aquaman 2”, continuó el actor, que concluyó su mensaje enviando un “aloha” a los fans de DC Cómics.

Aún se desconoce si Ben tendrá una breve aparición o, bien, un rol protagónico en la secuela de Aquaman, pero la noticia de su regreso como Batman fue una sorpresa para la mayoría de sus seguidores, ya que a principios del año se había revelado que el histrión aparecería por última vez con el traje de El Hombre Murciélago en The Flash, cinta que encabeza Ezra Miller y cuyo estreno se prevé para junio del 2023; sin embargo, todo apunta a que Ben llevará la máscara por un periodo más.

¿Por qué JLo está en Italia?

Mientras Ben se ha embarcado de nuevo en los sets de grabación, Jennifer se quedó en Europa para unirse a un proyecto con fines altruistas. La protagonista de Plan B continuó su viaje en Italia junto a sus mellizos, Maximilian y Emme. El jueves fue fotografiada paseando de noche por las calles de la paradigmática Isla de Capri luciendo un look muy veraniego conformado por un kimono estampado rosa con una cinta sujeta en la cintura que iba a juego con unos shorts cortos y una sandalias doradas. La actriz se dejó ver con una dulce sonrisa acompañada de Emme y su séquito de asistentes y guardaespaldas.

JLo continuó con su apretada agenda el viernes. Por la mañana se le vio desayunando junto a su equipo y, posteriormente, recorrió las avenidas arriba de un carrito desde el que saludaba afectuosamente a sus admiradores. La actriz llevaba un impecable vestido blanco con cuello halter que combinó con unas cómodas ballerinas beige y unas gafas redondas doradas.

La intérprete de On the Floor actuará este sábado en una gala benéfica en apoyo a la gente de Ucrania. El evento, organizado por UNICEF, contará también con la participación de Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Maye Musk -la supermodelo mamá del fundador de Tesla-, Naomi Campbell, Jared Leto y Vanessa Hudgens.

