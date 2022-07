Ale Capetillo y su novio Nader se van de boda en Líbano

Sin duda alguna, Ale Capetillo atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida. Y es que la guapa hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no solo ha encontrado en España, país que la ha acogido desde hace poco más de un año, el éxito profesional, sino que también se ha dado la oportunidad de reencontrarse con el amor por lo que desde hace unos meses se ha dejado ver de lo más enamorada al lado de su guapo novio Nader Shoueiry, quien es originario de Líbano. Y aunque en un inicio Ale fue muy discreta al respecto, lo cierto es que ahora la guapa influencer no duda en compartir los detalles más especiales de su noviazgo. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando Ale ha compartido algunos vistazos de la boda a la que ha asistido en Líbano, país en el que se encuentra de vacaciones desde hace algunos días y del que es originario Nader.

A través de su perfil de Instagram, Ale ha compartido algunos vistazos de su viaje a este increíble país y en especial de la boda a la que asistió, en la que al parecer se han casado unos amigos de Nader. Como era de esperarse, la joven de 22 años ha presumido el increíble look que ha usado para esta ocasión, dejándose ver de lo más guapa en un vestido negro de Balmaseda con el que lució perfecta y elegante para la perfección, combinando con su guapo novio, quien lució un clásico traje negro que combinó con una corbata oscura y una camisa blanca.

Ale ha compartido algunos increíbles posados al lado de los felices novios, a quienes vimos de lo más felices de estar acompañados de Nader y de Alejandra. De hecho, Capetillo se ha dejado muy emocionada, pues durante la recepción ella fue la afortunada ganadora del ramo, por lo que según marca la tradición y las creencias de algunas personas, la hija de Biby Gaytán podría ser la siguiente en llegar al altar, una idea que sin duda emocionó muchísimo a sus fans.

Lo que ha dicho Alejandra sobre su relación

Hace unos meses, Ale organizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores quienes se mostraron curiosos sobre la vida personal de la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo: “Ya coméntanos algo de tu novio”, le escribió uno de sus seguidores a lo que Ale respondió con describiendo un poco de la gran relación que ha entablado con este joven español: “He aprendido lo que es el amor maduro. No es media naranja son dos naranjas completas que se acompañan en la vida. Encontrar una pareja y un mejor amigo en una misma persona es lo mejor”.

Por otro lado, durante la charla que sostuvo con HOLA.com México, en donde engalanó la primera portada digital, habló de la familia que le gustaría formar y de la ilusión que tiene de convertirse en madre. “La verdad mis papás nos han metido mucho eso valores familiares que yo agradezco mucho tenerlos, y sí me gustaría. Yo quería ser mamá joven, yo antes de que empezara mi vida adulta y viera todo lo que conlleva ser adulto, yo quería ser mamá joven, como a los 23 años, 24 años”, nos confesó. Aunque en ese momento era soltera, ya tenía muy claro cómo le gustaría una familia: “Mi carta a Santa Claus sería tener cuatro hijos, o sea, una familia grande. No tengo una edad fija, pero cuando encuentre al amor de mi vida, si se da a los 26 años, o sea, me gustaría ser mamá joven”.