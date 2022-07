Enamorada, Paulina Goto celebra una nueva vuelta al sol

Cercana siempre con sus seguidores, Paulina Goto ha encontrado en sus redes sociales un espacio para compartir con ellos distintos detalles en torno a su vida profesional y personal, desde sus proyectos como cantante y actriz, hasta sus momentos más especiales junto a su novio Rodrigo Saval. Habiendo dado la vuelta a la página desde aquella mala experiencia por la que emprendió acciones legales, la intérprete está decidida a disfrutar cada instante, y más ahora que ha iniciado un nuevo ciclo al cumplir 31 años. La estrella de Vencer la ausencia viajó a Baja California Sur para celebrar su cumpleaños en el mar. Junto a su galán y algunos amigos cercanos, recorrió en bote las bellas costas de La Paz, e incluso sacó su lado más intrépido haciendo algunos clavados. "¡Gracias vida por esta nueva vuelta al sol! Agradezco mucho mi salud, mi familia, amigos, equipo de trabajo y todo el amor que me rodea", escribió Paulina al inicio del mensaje que compartió en su Instagram junto a varias imágenes del inolvidable festejo. "Me da mucha ilusión este nuevo comienzo y el tener la oportunidad de estar aquí en la tierra, aprendiendo, creciendo, transformándome, soñando, amando, compartiendo y viviendo lo que me toca con alegría", continuó. "Hoy tomo la vida, como el regalo que es y no quiero desperdiciar ni un momento", agregó, antes de agradecer las muestras de cariño que recibió. Entre los comentarios de su publicación, destacó el de Rodrigo, quien dejó ver lo enamorado que está de la actriz. "¡Muchas felicidades mi amor! Que vengan muchos años más. Es un verdadero placer crecer contigo. Te amo con todo mi corazón", escribió el joven consultor político. Haz click abajo par ve lo mucho que disfrutó Paulina su cumpleaños.