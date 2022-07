Galilea Montijo revela la decisión que tomó sobre sus redes sociales por su bien y el de su hijo

Con más de una década al frente de Hoy, Galilea Montijo anunció hace unos meses su incorporación a otro exitoso programa: Netas Divinas. Sin dejar su trabajo en el matutino, la guapa conductora se ha desempeñado durante este tiempo en la emisión de Unicable, al lado de Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, dejando ver una faceta muccho más íntima. Y es que al igual que sus compañeras, la tapatía ha encontrado en este espacio televisivo un lugar para expresar sus opiniones respecto a diversos temas, además de compartir vivencias personales. Galilea ya se a sincerado en este programa respecto a sus raíces, sus inseguridades e incluso sus amores del pasado. En una charla reciente con sus colegas, la presentadora se ha referido a los haters, y ha revelado la decisión que tomó en sus redes sociales con el fin de procurar su paz y proteger a su hijo.

Galilea y sus compañeras en Netas Divinas charlaban respecto al tema de la edad, y todos los cambios y circunstancias a los que se enfrentan las mujeres después de los 40. En un momento de la convesación, la conductora de Hoy tomó la palabra para hablar de las cosas que afectan no sólo a aquellas dentro de este rango de edad, sino a todas las personas, e hizo énfasis en las críticas a las que están sujetas a través de las redes sociales. "Siempre hablamos de lo que nos afecta... El bullying de gente que no conoces y no te conoce, te conoce a través de una red social", comentó la presentadora antes de hacer un interesante planteamiento. "¿No creen que viviríamos más felices si los comentarios de Instagram? Que tenemos la opción de cerrarlos", expuso. "Yo ya los cerré hace un rato y no saben la felicidad que me da", confesó, aunque no precisó si lo hizo de manera temporal o sólo los restringió, pues en su perfil siguen visualizándose algunos comentarios de sus seeguidores.

La conductora admitió no ser partidaria de bloquear usuarios, pues dijo "es como meterte otra vez en ese rollo", aludiendo al parecer a caer en las provocaciones de los haters. "Y también que no existieran los likes, ¿están de acuerdo?", cuestionó a sus compañeras. "Estoy de acuerdo de que es una herramienta, de que es tecnología, pero también nosotros permitimos esta parte de comentarios (negativos)", agregó Galilea. "Estoy de acuerdo contigo... Creo que la plataforma está muy bien pero la manera en la que la rankean es echar a una sociedad a andar en competencia...", intervino Natalia. "Y de alguna manera que propicia linchamientos", opinó por su parte Paola, quien en el pasado ya le ha tocaso ser blanco de ataques en redes sociales. "Solamente basta que una persona comience con el comentario y se desatan miles", agregó la presentadora de Hoy.

Galilea reconoció además que tiempo atrás le tenían más sin cuidado los comentarios malintencionados de terceros, sin embargo, esto cambió conforme su hijo creció. "Antes sí me valía un poco más el comentario de otra persona, ahorita ya no porque Mateo ya lee, y es: 'Mamá, ¿por qué te dicen eso?'. Y yo: 'Cuando estés más grande ya platicaremos de eso'. Pero es esta parte de estarle explicando a cada rato", contó. Y es precisamente por eso que la presentadora no se arrepiente de haber tomado la medida que tomó en sus redes sociales. "Les prometo que desde que yo cerré comentarios, no sé, ya ni tiempo tengo de enojarme", confesó.

Es consciente de lo que implica ser una figura pública

Con muchos años de carrera en la televisión, Galilea está consciente de que su papel como figura pública y como conductora de espectáculos a veces puede convertirla en blanco de críticas. "Para esto nos rentamos, decimos nosotros, vivimos en el mundo del espectáculo y bueno, ahora con las redes sociales ya uno no puede comentar, porque habrá gente a la que le parezca, habrá gente a la que no", comentaba hace tiempo en un encuentro con la prensa, en el que se refirió a los ataques que recibió luego hacer un comentario en Hoy sobre un actor. "Pero bueno, de eso se trata nuestra chamba, de estar presentando notas de espectáculo, es un programa de revista, donde si ustedes lo ven, realmente tratamos de no ofender a nadie, aunque hay veces que sí, la gente se ofende, jamás son comentarios de mala fe", aseguró entonces. "Mi rollo nunca ha sido juzgar, al contrario, no me gusta meterme, porque yo sé lo que se siente, se siente horrible que te ataquen. Las redes sociales, como te comento, se han vuelto muy duras en todo… Es terrible, y yo trato de tomar las redes y los comentarios de quien vienen", señaló.

