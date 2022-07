Gabriel Soto revela que no habrá boda con Irina este año

Tras posponer su boda en más de una ocasión debido a la pandemia, Gabriel Soto e Irina Baeva dieron a conocer que este 2022 sería el año en el que por fin se convertirían en marido y mujer. Emocionados, los actores estuvieron revelando algunos detalles de la celebración, la cual se llevaría a cabo este verano en Acapulco, uno de sus destinos favoritos. Sin embargo, las cosas no salieron cómo ellos lo esperaban, y la ceremonia planeada para el pasado 14 de mayo finalmente nunca se realizó. La pareja, que incluso ya había disfrutado una pre honeymoon por Grecia, explicó que la situación de conflicto que se vive Europa del Este había sido un motivo de peso para el aplazamiento de su boda, pues la familia de la actriz vive en Rusia. Sin embago se mostraron optimistas y confiaron en que pudieran casarse antes de que finalizara este año. No obstante, las circunstancias han cambiado y el galán de telenovelas ha dado a conocer que la celebración de su matrimonio con Irina no podrá realizarse en este plazo, y que será hasta el 2023 que retomen de lleno los preparativos.

Emocionado por el arranque de las grabaciones de su nueva telenovela, Gabriel habló con la prensa acerca de este proyecto que lleva por nombre Los caminos el amor, producido por Nicandro Díaz, en el que interpretará a un personaje completamente distinto a los que había encarnado en sus últimos melodramas. Dado que esta producción apenas está comenzando, los medios le preguntaron al actor cómo alternaría el rodaje con los preparativos de su boda con Irina, pues en los meses anteriores habían dedicado tiempo para alistar los detalles de la celebración. "Todo se puso en pausa, evidentemente... Por el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, que sus papás (de Irina) no pueden venir", comentó el intérprete. La actriz había explicado antes que debido a esta situación ente duchos países la logísitica para llegar México se tornaba más complicada para su familia, esto debido al cambio de algunas rutas por el cierre del espacio aéreo a vuelos provenientes de Rusia.

Gabriel comentó que su prometida se ha mantenido en contacto con su familia y están de acuerdo en que por ahora lo mejor para todos es aplazar nuevamente los planes. "Ella habló con su papá y (él) le dijo: 'Mira, de aquí a un año definitivamente no podemos, no vamos a salir'", contó el actor. "No es de que no puedan, es que está muy incierta la situación y no quieren hacerlo, entonces sin sus papás aquí pues para qué hacemos boda", explicó. A esta situación se sumó otro factor, éste de naturaleza profesional, con el que se acabó de descartar la posibilidad de que los actores celebren su enlace matrimonial este año. "Entonces se me presentó el proyecto y pues a tomarlo", dijo refiriéndose a Los caminos del amor. "Terminamos en enero y ya entonces en enero retomaremos los proyectos de la boda", explicó. "Queríamos este año pero pues ahora sí que fue como cuando la pandemia, son cosas que están fuera de nuestras manos", agregó.

Aunque por ahora están pausados los planes y se desconoce la nueva fecha de boda, la pareja no pierde la ilusión de casarse, y la actriz tiene muy claro cómo quiere que sean algunos detalles de su gran día. Recientemente, la actriz habló de algunos aspectos de la celebración y confesó qué es lo que más añora de aquel momento. "Para mí el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve, como que el efecto sorpresa, porque pues no se imagina. Obviamente no le he compartido nada, solamente sabe que son dos (vestidos), que son divinos y que me encantaron", comentó hace poco en un encuentro con los medios retomado por Despierta América. En esta ocasión, la intérprete rusa reveló incluso que tiene previsto contar en su boda con una sola dama de honor, decisión algo inusual que también explicó. "Yo fui la madrina en la boda de mi hermana, entonces la única persona que sería mi madrina (sería mi hermana). Ya les dije a mis amigas: ‘Oigan para que nadie se sienta solo voy a tener una dama de honor, va a ser mi hermana’", reveló la actriz.

La razón por la que Gabriel ha descartado casarse en Rusia

Ante los obstáculos con los que se ha topado para celebrar su boda con Irina en el país, el galán de telenovelas ha sido cuestionado sobre la posibilidad de viajar a Rusia para celebrar allá en enlace, sin embargo ha descartado este panorama. Pues según ha explicado, al igual que Irina, para él es muy importante estar rodeado de su familia en su gran día, y vería muy difícil que todos sus seres queridos pudieran trasladarse a dicho país."Es complicado también ir para allá, y pues me gustaría que estuviera mi familia.. Nos gustaría compartirlo con ambas familias, entonces por eso era la idea de que ellos vinieran para acá", comentó Gabriel el mes pasado en entrevista para Televisa Espectáculos. "Yo tengo una familia muy grande, y bueno ir para allá todos va a ser complicado", agregó. "Pero finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos viajar con tranquilidad en ese sentido", comentaba el intérprete en mayo, postura en la que él y su guapa prometida se mantienen firmes.

